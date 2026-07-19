Cinco plataformas se disputan ocho millones de jugadores Fantasy en España

Los juegos Fantasy han dejado de ser un entretenimiento de nicho para convertirse en una actividad social que acompaña cada jornada de fútbol, que se extiende al Mundial de fútbol, la Champions League o incluso a otros deportes como el baloncesto. En España se estima que más de ocho millones de personas participan activamente en alguna de estas plataformas, alrededor de uno de cada seis habitantes.

Este tipo de aplicaciones acumula más de 20 millones de descargas históricas en las tiendas de Android y Apple. Cerca de 15 millones corresponden a LaLiga Fantasy, según los datos de la organización que preside Javier Tebas. Sin embargo, este volumen no equivale al número de jugadores activos, ya que incluye instalaciones antiguas, cambios de dispositivo y usuarios que utilizan varias aplicaciones.

Tampoco existe un reparto oficial y comparable entre las diferentes marcas. Algunas compañías comunican descargas; otras, cuentas registradas, nuevas altas o conexiones. Todas comparten una mecánica similar —crear una plantilla, gestionar un presupuesto, fichar jugadores y sumar puntos según su rendimiento real—, pero se diferencian en las reglas del mercado, los sistemas de puntuación y los servicios prémium.

Deep Market Insights situa los ingresos del mercado español en 575,8 millones en 2025 y prevé que crezca a un ritmo anual del 15,47% hasta 2034. La consultora atribuyó a España un 2% de la industria mundial.A partir de esas referencias y de las previsiones globales de Mordor, el mercado español podría moverse en 2026 dentro de una horquilla aproximada de entre 580 y 750 millones de euros. Repartida entre ocho millones de jugadores, equivaldría a un valor económico de entre 73 y 93 euros anuales por usuario.

LaLiga Fantasy, el mayor escaparate

LaLiga Fantasy parte con la ventaja de ser el mánager oficial de la competición española. La aplicación registró 3,3 millones de nuevos usuarios en la temporada 2024-2025 y llegó a superar el millón de conexiones en un solo día. La patronal que dirige Javier Tebas lanzó esta aplicación en 2015 para aumentar sus ingresos y frenar un negocio que consideraban ilegal en ese momento: Comunio. LaLiga se sumó a otras grandes competiciones que aquel momento ya contaban con su propia plataforma como la Premier League, la NBA o NFL.

"El juego incluye puntuaciones en directo y 100% objetivas basadas en las estadísticas oficiales de La Liga, por lo que ha sido diseñado para aumentar la emoción de la competición y que todo aficionado al fútbol despierte al entrenador que lleva dentro", explicaron en 2015 fuentes de LaLiga. Su alcance histórico ronda los 15 millones de descargas, una cifra muy superior a la difundida por sus competidores. LaLiga, no obstante, no publica los ingresos específicos generados por el juego, cuya actividad queda integrada en las cuentas generales de la organización.

La apuesta por los Fantasy forma parte de una estrategia de LaLiga para extender la marca más allá de los partidos y mantener una relación permanente con los aficionados. La patronal también ha impulsado programas de apoyo y visibilidad para deportes minoritarios, LaLiga Genuine, dirigida a equipos formados por personas con discapacidad intelectual; LaLiga Business School, centrada en formar profesionales de la industria deportiva; la plataforma de televisión por Internet, LaLigaSportsTV o los campamentos de LaLiga Academy.

Biwenger, crecimiento y rentabilidad

Biwenger, nacida en Murcia y asociada al diario deportivo ‘As’, declara más de tres millones de usuarios. Su principal elemento diferencial es la posibilidad de personalizar las ligas, los mercados de fichajes y los sistemas de puntuación.

La compañía facturó 680.000 euros en 2023 y obtuvo un beneficio neto de 306.000 euros. En 2019 ingresaba 466.000 euros y ganaba 276.000. Durante ese periodo elevó su patrimonio neto desde 309.000 euros hasta 1,78 millones y amplió su plantilla de tres a diez empleados.

Según su director general, Manuel Lanchazo, el negocio "crece desde 2019 a un ritmo anual de entre el 10% y el 12%". Los servicios de pago todavía representan una parte minoritaria de los ingresos, aunque avanzan también a tasas de doble dígito.

Comunio, el pionero digital

Comunio popularizó en España la versión digital de los Fantasy a partir de 2007, después de iniciar su recorrido en Alemania. Entre 2010 y 2013 llegó a situarse entre las cien páginas más visitadas del país y superó el millón de jugadores en el mercado español.

La plataforma conserva una comunidad fiel y ofrece versiones gratuitas y de pago. Sin embargo, no publica una cifra actual de usuarios activos ni una facturación específica para España, por lo que su dimensión económica no puede compararse directamente con la de Biwenger o Mister Fantasy.

Mister Fantasy supera los tres millones

Mister Fantasy también declara más de tres millones de usuarios. La aplicación busca diferenciarse mediante numerosas herramientas gratuitas, varias competiciones y distintos sistemas de puntuación, además de opciones como cláusulas, cesiones, salarios, bonificaciones y trueques.

La sociedad que explota la plataforma registró en 2025 unos ingresos próximos a 906.000 euros y un resultado operativo antes de amortizaciones de alrededor de 523.000 euros. Es la mayor cifra de facturación conocida entre las plataformas independientes analizadas y, junto con Biwenger, muestra la capacidad del sector para generar beneficios.

Futmondo, personalización sin cifras abiertas

Futmondo apuesta por la personalización de los campeonatos, los cambios durante la jornada y las puntuaciones apoyadas en datos estadísticos de Opta. Su aplicación supera las 500.000 instalaciones en dispositivos Android, aunque no difunde una cifra consolidada de usuarios registrados o activos. Tampoco existe un dato público exacto sobre su facturación. La sociedad propietaria aumentó sus ventas un 34,5% en 2024, pero el importe absoluto no está disponible de forma abierta.

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El reto común consiste en transformar millones de usuarios gratuitos en ingresos recurrentes mediante publicidad, suscripciones, servicios prémium y acuerdos comerciales, sin perder el componente social que ha convertido estas ligas en una prolongación de las conversaciones entre amigos, familiares y compañeros de trabajo.