La Xunta aprobará este lunes las nuevas ayudas de 45 millones para el motor: tres líneas estratégicas, una exclusiva para pymes

Cuenta atrás para acelerar la competitividad del motor. El Consello de la Xunta aprobará el próximo lunes las ayudas extraordinarias de 45 millones que el presidente Alfonso Rueda anunció en la última asamblea anual del Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga). La autorización llega «tras escuchar las necesidades del sector y con su consenso», adelantan fuentes de San Caetano en declaraciones a FARO, con el objetivo de impulsar la transición verde de la industria gallega de vehículos a través de tres líneas estratégicas que, por primera vez, incluyen una dedicada exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas.

Los apoyos a las pymes ya se contemplaban en varios apartados de la anterior convocatoria del Ejecutivo autonómico, aunque en la próxima cobrarán más protagonismo al contar con un presupuesto reservado para ellas. Se subvencionarán los proyectos de transformación y modernización productiva de las compañías que promuevan la movilidad descarbonizada y conectada, con incentivos también para aquellas que se reconviertan para fabricar los nuevos componentes que demandan los coches sostenibles.

La iniciativa se enmarca en el Plan Director de Automoción, dotado con un presupuesto de 230 millones y que incluye entre sus prioridades «reforzar la industria de la automoción, impulsar la innovación y consolidar Galicia como referente en este ámbito». Entre sus objetivos están acelerar la transición al vehículo eléctrico, descarbonizar el sector, fomentar la autonomía estratégica de la comunidad y favorecer el crecimiento de la cadena de valor.

Para ello, la nueva convocatoria dispondrá de otras dos líneas estratégicas, además de la vinculada a las pymes. Una de ellas será para el desarrollo e innovación del motor, que promoverá proyectos dirigidos a la creación de nuevos productos o procesos, así como su mejora, además de la aplicación de nuevos métodos organizativos, de producción o de suministro que contribuyan a la innovación empresarial.

La otra, tercera y última, estará vinculada a la protección del medioambiente, incluida la descarbonización. En su caso, apoyará iniciativas que permitan incrementar el compromiso con la sostenibilidad de las actividades de las empresas, superando o anticipándose a las normas de la Unión Europea. También impulsará inversiones orientadas a reducir las emisiones y a optimizar procesos productivos.

Cada una de las líneas tendrá un presupuesto específico y las ayudas serán graduales, en función del tamaño de la empresa. De igual modo, una misma compañía podrá optar a apoyos de dos o más líneas, puesto que lo que se valorará en todo caso serán los proyectos que se presenten.

«El objetivo de la convocatoria es apoyar planes de inversión que refuercen la competitividad de las empresas del sector y aceleren su transformación hacia un modelo industrial más sostenible, innovador y eficiente», indican fuentes del Gobierno autonómico, asegurando que una vez el Consello de la Xunta dé luz verde a las nuevas ayudas su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) será «inminente» para que la industria pueda solicitarlas.

La Xunta redobla su apuesta por el motor gallego dos años después de que el propio tejido empresarial hiciese un llamamiento alertando de la grave pérdida de competitividad a la que se enfrentaban las compañías de la automoción si no contaban con el respaldo necesario por parte de las administraciones públicas. Las empresas insistieron entonces en la necesidad de disponer de apoyos suficientes para evolucionar sus modelos de negocio a la electrificación o reforzar su eficiencia energética para resistir el impacto de la competencia low cost, especialmente la asiática.