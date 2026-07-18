El «delirio» por la Roja «vacía» bazares... y llena bares

Queda poco para que la selección española de fútbol vuelva a jugar una final de la Copa del Mundo. Lo hará el domingo a más de 5.000 kilómetros, en Nueva Jersey (Estados Unidos). Con el paso de los días, la emoción es cada vez más desbordante en todos los rincones del país. Y esto se nota en los negocios, sobre todo, en los bazares, tiendas de artículos de fiesta, supermercados o bares. Los aficionados quieren vivir esta experiencia como se merece: en compañía de los seres queridos, con los colores de la bandera en la cara, vuvuzelas, camisetas rojas, refrescos, patatillas… y viendo el partido en una pantalla gigante en plazas o terrazas.

Mariano Pérez, responsable del bazar Aragón 100, en Vigo, asegura que ya no tiene pintacaras con los colores rojo y amarillo. Se agotaron en este establecimiento y en otros muchos. «Ya no hay quien lo encuentre; es lo que más se está vendiendo», destaca. También tienen éxito las banderas -tanto las grandes como las pequeñas-, las trompetas y las gorras. «Ahora, con la final, es un delirio. Incluso los almacenistas se han quedado cortos en algunos artículos», comenta antes de señalar que estas compras ayudan al negocio a mejorar la facturación en pleno verano. En todo caso, se trata de productos «baratos».

«El pintacaras está agotadísimo, pero también las banderas, las toallas…», comenta Jonathan Gutiérrez, responsable de los bazares Ke-kuko en Vigo, donde ya no queda nada para animar a la Roja este domingo, y de la tienda Sweet Home, con artículos de decoración y hogar en Ramallosa, donde quedan unas pulseras y llaveros con la bandera de la marca de Nigrán Gardian Joyas. Indica que estas ventas contribuyen a aumentar ligeramente la facturación al tratarse de productos «bastante económicos». En Fiestisa Party Store, en el centro comercial Plaza Elíptica de Vigo, volaron los tatuajes temporales con diseños para vivir el Mundial. Les quedan las últimas banderas, platos desechables, servilletas, matracas o pelucas.

Los bares están notando mucho el tirón de la selección española. Javier Colmenero, que gestiona el bar de la Asociación de Vecinos Nosa Terra de Alcabre, reconoce que los partidos de España ayudan a mejorar los ingresos en una época en la que no hay encuentros del Celta. Traslada que las citas de la Roja le benefician tanto como las jornadas en las que el equipo de Balaídos juega lejos de Vigo. «Tengo tres teles para que la gente pueda ver todo bien. A la gente le gusta estar en sociedad para vivir estos momentos», apunta antes de destacar que, a diferencia de LaLiga, no paga por poner el Mundial: la cuenta le sale bastante mejor.

Jonathan Gutiérrez, responsable de Sweet Home, en Ramallosa. / Alba Villar

El presidente de la Federación Vigo Comercio, Roberto Giráldez, subraya que los éxitos mundialistas de España benefician más a la hostelería que al comercio, pero añade que más gente sale a la calle, por lo que las tiendas ganan visibilidad. «Las victorias hacen que la gente esté más animada y eso ayuda en las ventas», apostilla. Radiografía similar hace César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur). Comenta que los negocios hosteleros con más éxito son los que tienen terraza, que restan público a otros sin esta opción o sin televisores.

Agencias de viaje de Vigo y el resto de Galicia han ofrecido paquetes para viajar a Nueva Jersey a ver el partido de la selección española contra Argentina. Los precios: desde 8.900 euros con entrada. La oferta contempla un vuelo chárter de ida y vuelta entre Madrid y Nueva York, con salida el 19 de julio y regreso al día siguiente. También incluye los traslados entre el aeropuerto y el estadio, la entrada para asistir al encuentro, las tasas aéreas, un seguro de viaje y la asistencia del personal.