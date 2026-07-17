Talento, industria y energía para la autonomía estratégica de Galicia

La capacidad de Galicia para competir en un escenario internacional más incierto dependerá de cómo combine talento, industria y tecnologías estratégicas. Esta fue una de las principales conclusiones de O encontro da Toxa 2026, que cerró este viernes su sexta edición tras dos jornadas de diálogo. La clausura dio paso a la entrega del Premio Empresario Gallego del Año 2026 a Antonio Fontenla Ramil.

Bajo el lema «Galicia ante una nueva realidad», el foro abordó las tensiones comerciales, las dependencias tecnológicas y energéticas, la transformación del trabajo y la resiliencia de las cadenas de suministro. La jornada final puso también el foco en las oportunidades que la transición energética puede abrir para el Noroeste.

El encuentro está impulsado por Cesuga, cuyo presidente, Venancio Salcines, defendió la construcción de «una sólida sociedad empresarial gallega, que trabaje por y para Galicia». También destacó la importancia del diálogo entre la Administración autonómica y las empresas para establecer alianzas que favorezcan el crecimiento de la comunidad.

Las debilidades de Europa

La jornada comenzó con una conversación sobre el nuevo orden internacional y las debilidades de Europa. Se examinaron las consecuencias empresariales de las tensiones comerciales, la dependencia tecnológica y energética y las nuevas exigencias de seguridad.

Participaron Fernando Velasco, director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia y Sistemas Democráticos de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan Carlos D. Pedro Llamas, vicepresidente de Tecnología de Oracle en el sur de Europa, y Francisco Dacoba, general de brigada del Ejército de Tierra y exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos.

El programa abordó también la transformación del empleo y el impacto de los digital workers en la productividad, la organización y los nuevos perfiles profesionales. La conversación reunió a Albert Pijuan, CEO de Nodus Digital Workers, y José Luis Casal, managing director de Industry X Cionet, moderados por Pancho Holguín.

Cadenas de suministro y transición energética

La gestión del riesgo logístico centró la mesa «Redefiniendo la cadena de suministros en un nuevo contexto global». Ana Borrás, de Sanseg; Carlos García, director de Supply Chain de Nauterra, y Roque González, director general de Supply Chain y Terminales del Grupo Nogar, analizaron cómo aumentar la capacidad de respuesta empresarial ante la volatilidad.

La sesión estuvo moderada por Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España.

Lavandeira, Fernández Alvariño, Vega y Cebreiros en una de las mesas / ECG

La jornada examinó igualmente las posibilidades del Noroeste ante la transformación de la política industrial europea. El debate, moderado por Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, analizó el potencial de la región en energías renovables, almacenamiento, redes inteligentes y nuevos vectores energéticos.

En la mesa participaron Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining; José Manuel Fernández Alvariño, presidente del Grupo Alvariño, y Javier Vega, presidente de la Cámara de Comercio de León.

Los participantes defendieron una mayor colaboración público-privada y una ejecución más rápida de proyectos tractores para atraer inversión, talento y cadena de valor.

O encontro acogió además una conversación entre Salvador Medina, CEO de Valhalla, y Jacobo Cosmen, presidente de Alsa El diálogo repasó la evolución de la compañía y abordó el equilibrio entre visión de largo plazo, profesionalización y toma de decisiones en escenarios de incertidumbre.

Un millar de participantes

Cerca de un millar de personas del ámbito empresarial e institucional participaron en las dos jornadas. La clausura contó con José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración; Jorge Cebreiros; Venancio Salcines y Pablo Junceda, de Banco Sabadell.

Los participantes reafirmaron la vocación del foro de transformar los diagnósticos en cooperación. «Cuando nos encontramos y dialogamos, Galicia gana visión compartida y capacidad de acción», concluyó Salcines.

Tras seis ediciones, más de 100 paneles y 5.000 asistentes, O encontro da Toxa consolida un formato dirigido a conectar el pensamiento estratégico con las necesidades empresariales y el futuro de Galicia.

Premio Empresario Gallego del Año

Antonio Fontenla Ramil recibió el Premio Empresario Gallego del Año 2026 durante la gala celebrada en el Gran Hotel La Toja. El galardón reconoce su trayectoria y su contribución al desarrollo del tejido empresarial de Galicia.

El premio fue entregado por José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración. Durante el acto, González; José Manuel Lage, primer teniente de alcaldesa y portavoz del Gobierno municipal de A Coruña, y Pablo Junceda, de Banco Sabadell, reconocieron la trayectoria de Fontenla como ejemplo de una generación que entiende el éxito empresarial como creación de prosperidad compartida.

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También destacaron su visión de largo plazo, su defensa de las infraestructuras estratégicas y su impulso a proyectos de internacionalización y energías renovables. El galardón distingue anualmente a líderes que han contribuido a transformar el ecosistema económico y social de Galicia, vinculando el éxito profesional con la responsabilidad hacia el territorio. n

Fuente: El Correo Gallego