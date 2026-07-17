El holding de Tino Fernández, Boxleo TIC, cierra 2025 con un 26,5% más de beneficios

Boxleo TIC, el holding que aglutina los negocios en tecnología, centros de datos, inmobiliario y deporte de Tino Fernández, cerró 2025 con un beneficio neto de 4,37 millones de euros, un 26,5 % más, y un margen neto estratosférico del 88,2 %. El crecimiento de la cabecera, que funciona como sociedad de gestión e inversión con una plantilla media asalariada de solo cinco empleados, se sustenta principalmente en Altia Consultores, que aportó 3,84 millones en dividendos y se mantiene como su principal motor financiero.

La firma tecnológica del empresario coruñés aporta, de hecho, la mayor parte de los ingresos de la sociedad. De los 4,95 millones de euros que ingresó la matriz, 3,84 millones procedieron de los dividendos de Altia, un 23,2 % más que en el ejercicio anterior. Esa cantidad representa alrededor del 77,5 % de sus ingresos. El resto de la actividad se repartió entre los 819.000 euros obtenidos por servicios de dirección y gestión a empresas del grupo y los 294.000 euros procedentes de arrendamientos inmobiliarios.

En términos operativos, el ebitda alcanzó los 4,1 millones, un 25,5 % más, con un margen del 82,4 %. Con una plantilla media asalariada de cinco personas, Boxleo funciona como una sociedad de gestión e inversión que redujo su deuda bancaria hasta aproximadamente 1,98 millones. Los gastos financieros, sin embargo, más que se triplicaron, desde 34.000 hasta 119.000 euros, principalmente por los gastos asociados al préstamo hipotecario formalizado en 2024.

Inversiones en A Coruña

Esa actividad inversora también tiene reflejo en A Coruña. Boxleo ha financiado, mediante créditos privados que se aproximan en conjunto a los cuatro millones de euros, a Highfive Residencial Ardá y Highfive Avenida de Arteixo, dos sociedades constituidas para promover viviendas en solares situados en Pérez Ardá, cerca de Nuevos Ministerios, y entre la avenida de Arteixo y la calle Pontedeume. En ambas participan constructoras coruñesas veteranas.

A pesar de las cifras al alza en ingresos y beneficios, el informe de auditoría de Deloitte vuelve a ser la nota discordante. Por segundo año consecutivo, la firma auditora emitió una opinión con salvedades. El motivo es que no pudo obtener evidencia suficiente y adecuada para verificar el valor recuperable de dos participaciones contabilizadas por un total de 2,16 millones de euros.

La primera es la participación del 28,12 % en Élite Administración y Gestión, registrada por 1,70 millones. Deloitte señala que no pudo disponer de un test de deterioro ni aplicar procedimientos alternativos que le permitieran determinar su valor recuperable.

La segunda corresponde a una inversión de 452.684 euros en una empresa en la que Boxleo no ejerce control ni influencia significativa. En este caso, el auditor tampoco dispuso de información financiera actualizada ni de un test de deterioro. Deloitte no concluye que las dos participaciones estén sobrevaloradas, sino que no pudo determinar si los importes por los que figuran contabilizadas debían ser, en su caso, deteriorados. Ambas cuestiones ya habían dado lugar a salvedades en la auditoría de 2024.

Las incertidumbres afectan a inversiones que representan alrededor del 8,3 % del patrimonio neto de Boxleo, situado en 25,93 millones. Constituyen, por tanto, el principal contrapunto a unas cuentas marcadas por el crecimiento de los ingresos, el ebitda y el beneficio.

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Con una activa estrategia inversora, que se tradujo en 4,35 millones de euros de pagos por inversiones durante el ejercicio, la reiteración de las salvedades deja pendiente la aportación de información financiera actualizada y de los análisis de deterioro necesarios para que Deloitte pueda verificar el valor recuperable de ambas participaciones. Más allá del dividendo de Altia, la sociedad mantiene una cartera diversificada de inversiones empresariales, financieras e inmobiliarias.