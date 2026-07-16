La UE rescata a 671 trabajadores despedidos de 20 empresas del motor en Galicia por la caída de ventas y la electrificación del sector con 3,2 millones en ayudas

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para los Trabajadores Despedidos (FEAG) está a punto de cumplir 20 años. Creado en diciembre de 2006 para rescatar a personas «en riesgo de perder su empleo o que ya lo han perdido debido a la reestructuración de empresas o a cambios económicos importantes», se puede tirar de él para despidos colectivos de más de 200 empleados de una única empresa o si el goteo de salidas en la cadena de valor de un sector —incluidos proveedores y negocios relacionados— en una región en concreto alcanza también esa misma cifra. Y es exactamente lo que ha ocurrido en Galicia con la automoción.

España pidió el apoyo del FEAG en abril con la identificación de 313 trabajadores de 20 empresas de las auxiliares de la automoción afectados por ajustes de plantilla en los cuatro meses de referencia que se tiene en cuenta en la solicitud. Son 85 de Akwel Vigo; 58 de Tromosa; 39 de BorgWarner; 33 de Stellantis Vigo y 6 de PSA; 32 del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG); 9 de Indasa; 8 de Ingeniería y Montajes Rías Bajas; 7 de Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes (STAC); 6 de Dimalnox; 6 de Olas Eólicas Marinas; 5 de Metales y Muebles Especiales; 5 de Windar MP; 4 de Industrias Nervión Ingeniería y Servicios; 3 de Estudiantes de Sistemas; 2 de Auto SL; 2 de Magna Seating Vigo; y una de GKN Driveline Vigo, Prefabricación y Montajes del Noroeste y Rubí Automotive Galicia. A ellos se suman 358 efectivos más de las mismas empresas que fueron despedidos justo antes o después de ese plazo con «un vínculo causal claro con el evento que desencadenó el cese de la actividad» del resto.

«Desde 2024, la industria española de componentes para automóviles ha ido empeorando progresivamente», señala la propuesta de la Comisión Europea remitida al Parlamento y el Consejo de la UE para aprobar definitivamente las ayudas. Sernauto, patronal del sector, revisó a la baja sus previsiones el pasado octubre con una caída del 2% en los ingresos y del 1% del empleo (3.000 puestos menos). La segunda caída consecutiva tras el recorte del 0,7% en las ventas en 2024 (41.238 millones de euros) y del 0,7% también en los ocupados. La inversión se desplomó el 12,3% y un 2% el gasto en I+D. «Estas firmas confirman que el ajuste no es cíclico, sino que relfeja una reestructuración de los márgenes y los volúmenes en los mercados de clientes de los proveedores españoles de componentes para automóviles», señala la comunicación, que resalta las particularidades de la actividad en Galicia.

Aquí, las empresas de componentes de la automoción tienen una «fuerte orientación exportadora». Entre el 60% y el 70% de sus productos se comercializan en la UE, lo que significa que «cualquier fluctuación en la demanda europea impacta directamente en su actividad, carga de trabajo y estabilidad laboral». Las autoridades comunitarias hablan de una tormenta perfecta. De «una demanda europea más débil de lo esperado, interrupciones en el comercio y la cadena de suministro, que socavan la estabilidad de las compras y el lanzamiento de nuevos modelos», junto a «la reorientación de la inversión hacia plataformas electrificadas y un mayor contenido electrónico». «Está provocando recortes de empleo en la zona de Vigo», subrayan, en «Stellantis, su red auxiliar y proveedores de componentes».

El coste laboral por vehículo «se ha convertido en una variable crítica en tiempos de electrificación y márgenes más ajustados». Mientras en «países de coste medio» como España ronda los 850 euros, en Marruecos asciende a 90 euros y 350 euros en Turquía. Los productores de bajo coste «están absorbiendo gran parte de la nueva capacidad industrial», abocando al resto a «mantener su competitividad mediante mejoras en la eficiencia, la especialización y una logística más sólida, lo que ejerce una presión adicional, especialmente en los segmentos de menor margen».

«La combinación de todos estos factores ha forzado ajustes estructurales en toda la cadena de valor del sector automovilístico de Galicia», admite Bruselas, con suspensiones temporales de empleo y despidos («por ejemplo, en Stellantis, Akwel Vigo o CTAG») o quiebras como Cablerías Auto y Tromosa.

Medidas a tomar

Fruto de las conversaciones impulsadas por la Xunta con el sector en el arranque del año y el papel como formador que va a jugar el Clúster de la Automoción de Galicia (Ceaga), se ha preparado «un paquete coordinado de servicios personalizado». Costará 3,2 millones de euros. El FEAG cubre el 85% (2,7 millones) y el gobierno gallego el 15% (480.900 euros). Se desarrollará a partir del 1 de septiembre.

«Los fondos ayudarán a las personas a volver al empleo a través del asesoramiento y la orientación profesional, el apoyo a la búsqueda de empleo y la formación de nuevas capacidades», describe la Comisión Europea. El paquete incorpora, además, apoyo financiero para los gastos de desplazamiento, apoyo a los cuidadores de personas dependientes y subsidios para participar en la formación profesional, junto a «un incentivo a la reincorporación al trabajo» de 200 euros al mes durante un máximo de seis meses para encauzar la reincorporación de los trabajadores, «en particular los de más edad», al mercado laboral.