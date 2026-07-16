Gradiant firma más de 120 proyectos en 2025 y supera los 17 millones de ingresos tras crecer un 20%

Gradiant cerró 2025 con el mayor volumen de actividad económica desde su creación. El centro tecnológico vigués superó por primera vez los 17 millones de euros de ingresos, un 20% más que en el ejercicio anterior, apoyado en el crecimiento de la contratación empresarial, la captación de fondos europeos y la explotación comercial de desarrollos propios.

La evolución confirma el salto de escala de la organización, cuya facturación se ha incrementado un 183% desde 2021. Actualmente cuenta con una plantilla de más de 250 profesionales y durante el último año impulsó 123 proyectos de investigación e innovación.

La colaboración con el sector privado volvió a ser el principal sustento de Gradiant. Dos tercios de los ingresos procedieron de trabajos para otras empresas, mientras que la venta de propiedad intelectual generó una décima parte. Asimismo, captó 6,4 millones en contratos de I+D y recibió 4,4 millones en ayudas europeas, un 124% más.

De los 123 trabajos realizados el pasado ejercicio, 81 fueron de ámbito estatal, 23 se ejecutaron en Galicia y 19 tuvieron carácter internacional. «Nuestra capacidad de anticiparnos a los retos de la industria, desarrollar tecnología propia y mantener un elevado nivel de especialización son las claves de nuestro éxito», remarca el director del centro olívico, Luis Pérez Freire.

Dos nuevas empresas de IA

Uno de los principales ejes de crecimiento de la entidad es la creación de nuevas compañías a partir de desarrollos propios. Durante 2025, Gradiant lanzó Kiur y Dokken, dos spin-offs basadas en inteligencia artificial. Ambas se incorporan a una cartera en la que figuran compañías ya consolidadas como Alice Biometrics, especializada en sistemas de verificación de identidad digital, y Sense Aeronautics, centrada en mejorar la eficiencia y la seguridad de las operaciones aéreas y espaciales.

«Acompañamos iniciativas que nacen en fases muy tempranas, pero con enorme potencial para generar impacto en ámbitos clave como la industria, defensa, salud, agroalimentación, cuántica, fotónica o ciberseguridad», explica Fernando Jiménez, gerente del centro tecnológico.

La siguiente spin-off podría ser Qryption, un proyecto de criptografía financiera avanzada dirigido a reforzar la protección y la gestión de activos criptográficos por parte de entidades financieras. La propuesta aspira a convertirse en la sexta empresa surgida del entorno de la organización viguesa.

Capital propio para invertir en tecnología

El otro gran movimiento estratégico de 2025 fue la creación de TRL13, un fondo de inversión con capital propio. Se trata del primer vehículo europeo de estas características promovido por un centro tecnológico español y ha sido concebido para impulsar tecnologías digitales, proyectos de transferencia de conocimiento e iniciativas de tecnología avanzada o deep tech.

Con este instrumento, Gradiant pretende ampliar su papel más allá de la investigación contratada y participar directamente en el crecimiento de nuevas compañías. La entidad busca cubrir así una de las principales carencias del ecosistema innovador: la escasez de recursos privados disponibles para acelerar el lanzamiento de tecnologías que requieren largos periodos de desarrollo y un presupuesto inicial elevado, y que implican asumir más riesgos que otros negocios digitales.