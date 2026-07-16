Los extranjeros salvan del agujero laboral a la construcción y la hostelería en Galicia e impulsan un incremento récord del empleo

Sin tener en cuenta el efecto rebote de los dos años de la pandemia, nunca Galicia había creado tanto empleo en un mes de junio como en este 2026. Las afiliaciones a la Seguridad Social se dispararon en 11.167, alcanzando el máximo histórico a estas alturas del año: 1.123.034. Se nota que empieza la temporada alta del turismo y que las previsiones para el sector vuelven a ser buenísimas. Y se nota también el empuje de los extranjeros como principal revulsivo para el mercado laboral autonómico. Los cotizantes procedentes de otros países aumentaron en 3.743, una cifra inédita, y rozan ya los 89.000 tras los primeros meses de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. Concentran el 70% de las nuevas ocupaciones del último año.

Su papel es todavía más relevante para algunos sectores que constantemente claman por los problemas para cubrir vacantes. La hostelería llegó en junio a 18.055 cotizantes foráneos, sumando personal en nómina y autónomos. En comparación con un año atrás, el número de altas del colectivo creció en 2.853, muy por encima de los casi 1.900 que el sector ganó en total. Lo que evidencia que, sin ellos, el empleo en la hostelería gallega hubiera caído en números rojos.

Lo mismo sucede con la construcción. En su caso, con la opción de poder incorporar algunos perfiles profesionales (carpinteros metálicos, instaladores electricistas y operadores de grúa) directamente desde sus países de origen por el grave desequilibrio entre oferta y demanda. Los trabajadores extranjeros en el ladrillo se elevaron en 2.300 en los últimos doce meses, frente a los 1.520 de subida general. Superan ya el umbral de los 10.000 ocupados en la actividad.

Otros sectores

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca elevaron en 360 la presencia de inmigrantes en las plantillas y se acercan a los 2.000. En 1.300 se elevaron las afiliaciones en un año en el caso de la industria manufacturera (8.510 cotizantes extranjeros). Otros 1.269 sumó el comercio (11.076); unos 1.400 en actividades administrativas y servicios auxiliares (6.951); algo más de 1.000 en sanidad y servicios sociales (5.420); 745 en transporte y logística (6.185); y 1.000 más también en otros servicios, donde se integran los negocios personales como peluquerías, lavanderías o empresas de reparación (3.050). El régimen especial del Mar incorporó a 121 y el de las trabajadoras del hogar a casi 1.100.

Galicia es la tercera autonomía donde más aumentaron los afiliados extranjeros desde junio de 2025 (el 19,1%), solo por detrás de Asturias (22,8%) y Extremadura (21,1%). En el conjunto del país el alza fue del 11,3%, en 350.163 personas. Entre los mayores incrementos registrados en la comunidad, destacan los originarios de Perú, un 40% (1.951 cotizantes más en un año); Colombia, con el 36% (2.857); el 34% en el caso de los cubanos (891); y el 28,6% de los llegados de Venezuela (3.362).