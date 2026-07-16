Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años

El desahucio de un único franquiciado por impagos ha provocado el cierre de dos establecimientos de Frutas Nieves en Vigo, el de Porta do Sol y el de la calle Marqués de Valladares, según informaron a FARO fuentes de la empresa. Y también se llevará por delante la tienda La despensa del campo, situada en el entorno de la viguesa Praza de Compostela y abastecida en su totalidad por esta compañía local. Será el próximo martes, «fecha del lanzamiento».

Avanzan que Frutas Nieves ya está buscando bajos comerciales en las proximidades para que otro franquiciado pueda retomar la actividad. Señalan que existían deudas con la firma «superiores al año». Descartan las reaperturas en los mismos locales porque, «por la figura jurídica de la sucesión empresarial», la persona que retomase la actividad en el mismo espacio tendría que asumir las cantidades pendientes del anterior franquiciado con la Administración.

El afectado por impagos, según traslada Frutas Nieves, llevaba unos 10 años trabajando con la empresa. Aseguran que es «la primera vez» que se enfrentan a esta situación en sus más de 40 años de historia: el negocio se puso en marcha en 1983. «No habíamos llegado al juzgado con un franquiciado en la vida», indican antes de señalar que los clientes tienen a su disposición más de 70 tiendas en la provincia, con una presencia muy destacada en la urbe olívica.