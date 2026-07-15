La tregua de los carburantes y de la alimentación modera la inflación en Galicia al 3,3%

La inflación en Galicia moderó su alza el pasado mes de junio hasta el 3,3% interanual (la quinta más elevada del Estado), dos décimas menos que en mayo (3,5%), aunque continúa por encima de la media nacional, situada en el 3,2%. La desaceleración responde, sobre todo, a la tregua de los alimentos y bebidas no alcohólicas y de los carburantes y combustibles, capaz de compensar la subida experimentada en electricidad y gas.

Los carburantes para automoción mantuvieron un fuerte encarecimiento interanual del 7,7% en junio, aunque frenaron el crecimiento de los precios respecto a mayo, cuando avanzaron un 14,3%, tras varios meses con tasas de dos dígitos. El cambio de tendencia es aún más evidente si se compara con comienzos de año: en enero, registraron una caída del 7,2% interanual y, en febrero, del 5,4%, antes de iniciar un intenso repunte en primavera por las consecuencias del estallido del conflicto en Irán, uno de los mayores productores mundiales de petróleo.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aliviaron ligeramente su encarecimiento en junio, con una subida interanual del 3,1%, tres décimas menos que en mayo (3,4%). La evolución del coste de la cesta de la compra arroja una relativa estabilidad durante el primer semestre del año, con tasas comprendidas entre el 3% y el 3,6%, porcentaje alcanzado tanto en febrero como en marzo.

Estos datos compensan la presión inflacionista del grupo de electricidad y gas. Sus precios pasaron de registrar una caída interanual del 0,6% en mayo gracias a la gran aportación de las energías renovables a dispararse un 6,5% un mes después, lo que supone un giro de 7,1 puntos y el mayor incremento en lo que va de año. El repunte rompe con la evolución irregular registrada durante el primer semestre, marcada por alternancias entre tasas positivas y negativas.

Los precios de turismo y hostelería moderaron su crecimiento en junio hasta el 3,1% interanual, siete décimas menos que en mayo (3,8%) y el nivel más bajo de lo que va de año. La desaceleración prolonga la tendencia iniciada tras el pico registrado en marzo (4,5%) y refleja una menor presión inflacionista en un grupo estrechamente vinculado al consumo y a la actividad turística, coincidiendo con el inicio de la temporada estival.

Cesta de la compra

La carne de vacuno lidera las subidas con un 20% interanual, seguida de los huevos (13,6%) y el pescado fresco y congelado (10,7%). También aumentan con fuerza los crustáceos y moluscos (7,3%) y las legumbres y hortalizas frescas (5,2%). En el lado contrario, destacan las caídas del azúcar (-10,2%) y de las frutas frescas (-3,7%).

Llama la atención la situación del aceite de oliva, que sube de precio por primera vez desde septiembre de 2024. Tras más de un año registrando fuertes descensos interanuales, con caídas que llegaron a superar el 45% entre el verano y el otoño de 2025, este producto básico de la cesta de la compra volvió a encarecerse en junio, con una subida del 2,8% interanual, después de haber reducido su descenso en mayo (-1,8%).

Previsión

Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), el valor previsto para la variación interanual del índice general de Galicia en junio de 2026 era del 3,7%, cuatro décimas por encima del dato finalmente registrado. En cuanto a la inflación subyacente, la previsión apuntaba a una tasa del 2,9%, una décima superior al valor observado, que se situó en el 2,8%. Para julio, la previsión sitúa la tasa interanual del IPC general en Galicia en el 3,3%, el nivel registrado en junio. En términos mensuales, se estima una variación del -0,3%.