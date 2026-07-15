Red Eléctrica culpa a Francia de que España sea una isla energética y bromea con la victoria en el Mundial: “Metimos un gol por cada interconexión que no quieren”

España está considerada como una 'isla energética' por sus reducidas conexiones eléctricas con Europa. Y lo va a seguir siendo porque la construcción de nuevas redes entre ambos países sigue topándose con la falta de interés de Francia por acelerar los proyectos. Red Eléctrica de España, gestor de sistema eléctrico nacional y responsable del mallado de redes de alta tensión, carga contra las trabas de París por ser el origen de una situación insostenible y que incumple los planes de la Unión Europea para impulsar la integración eléctrica de todos los estados miembros.

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), denunció las “reticencias tradicionales de nuestros vecinos del norte” para avanzar en nuevas interconexiones durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. Y aprovechó para bromear con la victoria de la selección española frente al conjunto galo en las semifinales del Mundial de fútbol. “Metimos un gol por cada interconexión que no quieren hacer”. España venció anoche 0-2 a la selección francesa.

La modesta conexión actual España-Francia sólo permite transportar entre ambos países el equivalente a un 2,8% de la potencia eléctrica española, unos 3.000 megavatios (MW), a pesar de que el objetivo comunitario era alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030. “España es más isla energética que Irlanda en materia de conexión con el continente”, alertó Corredor. La capacidad de interconexión va a ir creciendo en los próximos años, pero con todo lo proyectado hasta ahora se seguirá sin alcanzar las exigencias de Bruselas.

En marcha sólo un proyecto de tres

España y Francia consiguieron desencallar la construcción de una nueva conexión a través del Golfo de Vizcaya que elevará la interconexión hasta los 5.000 MW tras unas inversiones de 2.800 millones. Una vez que esta nueva red esté en marcha, previsiblemente en el horizonte de 2030, la capacidad de interconexión entre ambos países alcanzará el 5%.

Madrid y París tienen aún pendientes de impulsar otras dos interconexiones a través de los Pirineos, por Navarra y Aragón. España quiere acelerarlo, pero Francia no tiene intención. El Gobierno español quiere construir dos nuevos proyectos (Aragón-Marsillon y Navarra-Las Landas), que elevarían a 8.000 MW la capacidad de intercambio bilateral. Con ello la capacidad bilateral alcanzaría aún sólo el 8%.

“Estaríamos aún muy por debajo de lo óptimo”, subrayó Corredor. Y es que ese 8% se situaría aún muy por debajo de los objetivos de la Comisión Europea, que ha considerado ambos proyectos como prioritarios. Sin embargo, Francia los ha excluido de su plan de desarrollo de la red francesa 2025-2035, lo que avanza cuál es su posición sobre estas infraestructuras.

La semana pasada, España, Portugal, Francia y la Comisión Europea celebraron un encuentro de alto nivel para intentar impulsar nuevas interconexiones eléctricas, pero sin demasiados avances, sin acuerdos concretos, y sin una declaración conjunta que anticipe que se vaya a a conseguir impulsar los proyectos de conexiones transpirenaicas. La previsión es celebrar un nuevo encuentro cuatripartito el próximo septiembre.

La presidenta de Redeia anticipó que España “valorará otras interconexiones internacionales si Francia sigue poniendo todas las trabas posibles y las imposibles también" para avanzar la construcción de nuevas redes. El Gobierno español y el irlandés firmaron el pasado abril un memorándum de entendimiento para colaborar en el estudio una futura interconexión eléctrica entre los dos países. Corredor también destacó que, pese a la modesta interconexión con Europa, España lleva cinco años siendo un exportador neto de electricidad. “Somos una gran pila renovable en la UE”.