Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaCondena hermano Pedro SánchezVivienda GaliciaPraza de España VigoMatrícula universidad
instagramlinkedin

Propuesta de Europa

La advertencia del Clúster Turismo de Galicia: si sube el IVA de la hostelería, habrá fuga de turistas

La Comisión Europea presiona para subir este impuesto del 10% al 21% en bares y restaurantes

Gente tomando algo en una terraza de O Calvario.

Gente tomando algo en una terraza de O Calvario. / Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Borja Melchor

Vigo

El Clúster Turismo de Galicia considera que «una subida del IVA (del 10% al 21%) para la hostelería podría tener consecuencias negativas para uno de los sectores estratégicos de la economía». Es una medida que plantea la Comisión Europea: destaca que, entre las categorías sujetas a tipos reducidos, los restaurantes y los servicios de alojamiento sobresalen por su importante coste para las arcas públicas pese a tener un efecto redistributivo «muy limitado».

El presidente del clúster autonómico, Cesáreo Pardal, indica que «cualquier modificación de la fiscalidad debe abordarse con la máxima prudencia por su impacto en la competitividad, el empleo y la capacidad de atraer visitantes, especialmente, turistas internacionales, que podrían irse a otros mercados más competitivos».

Añade que, «en los últimos años, los incrementos de costes de energía, combustibles y materias primas ya ha reducido los márgenes para el sector y una subida del IVA podría repercutir en el consumo, especialmente, en un momento en el que muchas familias siguen siendo muy sensibles al precio».

Por debajo de la media comunitaria

Bruselas sostiene que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del PIB como del total de la recaudación, mientras que el peso de la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.

Noticias relacionadas y más

Es por este motivo que la Comisión Europea pide a España reforzar la sostenibilidad fiscal, en particular, mediante una reducción de los beneficios fiscales, al tiempo que reclama una mejor evaluación y supervisión de estas ventajas tributarias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El gobierno de Cangas no dudará en enviar a la Policía Local si los vendedores del mercadillo vuelven a retrasar su marcha
  2. Grave imprudencia en Gondomar: interceptan a un niño de 10 años conduciendo una moto con su padre
  3. Muere un joven de Madrid tras impactar contra una furgoneta en Ourense
  4. El Sepe identifica cuáles son los empleos con más tirón y prevé que Galicia incorpore 16.000 nuevos cotizantes al año hasta 2028
  5. El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
  6. Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
  7. Sufre una vía de agua al chocar con una batea y acaba varado en la playa de Barra
  8. La tormenta destrozó campos de cultivo, huertas y techos de explotaciones en Brandomés y Obra

La advertencia del Clúster Turismo de Galicia: si sube el IVA de la hostelería, habrá fuga de turistas

La advertencia del Clúster Turismo de Galicia: si sube el IVA de la hostelería, habrá fuga de turistas

La Xunta une a jóvenes y mayores en un programa que fusiona inteligencia artificial, robótica y tradición gallega

La Xunta une a jóvenes y mayores en un programa que fusiona inteligencia artificial, robótica y tradición gallega

Vigo cortará al tráfico 16 calles en las próximas dos semanas por obras de asfaltado

Vigo cortará al tráfico 16 calles en las próximas dos semanas por obras de asfaltado

El BNG mantiene a Fernando de Abel como candidato a adjunto de la Valedora do Pobo pese al veto explícito del PP

El BNG mantiene a Fernando de Abel como candidato a adjunto de la Valedora do Pobo pese al veto explícito del PP

Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo

Se busca ubicación alternativa a la Alameda de Pontevedra para la pantalla gigante de la final del Mundial de fútbol del domingo

Pontevedra renovará la iluminación de los Soportales y varios arcos del casco histórico

Pontevedra renovará la iluminación de los Soportales y varios arcos del casco histórico

Abel Caballero acusa a la Diputación de Pontevedra de «engañar» a Vigo: «¿Dónde están los 200 millones que nos corresponden?»

Abel Caballero acusa a la Diputación de Pontevedra de «engañar» a Vigo: «¿Dónde están los 200 millones que nos corresponden?»

Galaxia estrea sede en Vigo

Galaxia estrea sede en Vigo
Tracking Pixel Contents