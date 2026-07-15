La advertencia del Clúster Turismo de Galicia: si sube el IVA de la hostelería, habrá fuga de turistas

El Clúster Turismo de Galicia considera que «una subida del IVA (del 10% al 21%) para la hostelería podría tener consecuencias negativas para uno de los sectores estratégicos de la economía». Es una medida que plantea la Comisión Europea: destaca que, entre las categorías sujetas a tipos reducidos, los restaurantes y los servicios de alojamiento sobresalen por su importante coste para las arcas públicas pese a tener un efecto redistributivo «muy limitado».

El presidente del clúster autonómico, Cesáreo Pardal, indica que «cualquier modificación de la fiscalidad debe abordarse con la máxima prudencia por su impacto en la competitividad, el empleo y la capacidad de atraer visitantes, especialmente, turistas internacionales, que podrían irse a otros mercados más competitivos».

Añade que, «en los últimos años, los incrementos de costes de energía, combustibles y materias primas ya ha reducido los márgenes para el sector y una subida del IVA podría repercutir en el consumo, especialmente, en un momento en el que muchas familias siguen siendo muy sensibles al precio».

Por debajo de la media comunitaria

Bruselas sostiene que los ingresos procedentes de impuestos sobre el consumo y medioambientales continúan situándose por debajo de la media comunitaria, tanto en porcentaje del PIB como del total de la recaudación, mientras que el peso de la tributación sobre el trabajo ha aumentado durante la última década.

Es por este motivo que la Comisión Europea pide a España reforzar la sostenibilidad fiscal, en particular, mediante una reducción de los beneficios fiscales, al tiempo que reclama una mejor evaluación y supervisión de estas ventajas tributarias.