El astillero vigués San Enrique ofrece formación «con compromiso de contratación»

«Dar respuesta a la creciente demanda de profesionales que requiere el sector naval gallego». Es el objetivo que ha llevado a Astilleros San Enrique a poner en marcha en septiembre un programa de formación especializada en calderería y tubería naval. Está dirigido «a personas desempleadas, sin necesidad de experiencia previa», se desarrollará en sus instalaciones y tendrá una duración de 300 horas.

La iniciativa, que persigue «facilitar el relevo generacional y la incorporación de talento a un sector estratégico para Galicia», se lleva a cabo en colaboración con Formavigo, del grupo Tesol, y se enmarca en el programa Galicia Suma Talento de la Xunta. Se ofrece «formación con compromiso de contratación, favoreciendo la transición al mercado laboral de personas que buscan nuevas oportunidades profesionales».

Esta acción formativa, con parte práctica y teórica, permitirá a los participantes adquirir competencias en fabricación, mecanizado, ensamblaje, montaje y soldadura de tuberías navales, así como en la interpretación de documentación técnica y planos de fabricación, aplicando en todo momento los estándares de calidad, seguridad laboral y protección medioambiental exigidos por el sector.

El programa incluye cuatro módulos especializados: prevención de riesgos laborales, fundamentos de materiales e interpretación técnica en tubería naval, operaciones de fabricación, ensamblaje y montaje de tubería naval y aplicaciones de procesos en astilleros. Además, ofrece formación práctica en entornos reales de trabajo, lo que contribuye a una «incorporación más rápida y eficaz al mercado laboral».