De meses de trabajo a un solo día: Celtarys presenta en Santiago una tecnología para acelerar el desarrollo de nuevos fármacos

Desarrollar un nuevo medicamento puede exigir más de diez años de investigación, una inversión cercana a los 2.000 millones de euros y un proceso en el que alrededor del 90% de los candidatos acaba fracasando. La biotecnológica gallega Celtarys quiere actuar en las primeras etapas de ese recorrido con una tecnología que permite realizar determinados ensayos en un solo día, frente a las semanas o meses que podían requerir hasta ahora.

La compañía presentó este martes su propuesta durante una rueda de prensa celebrada en Compostela, en el Centro de Investigación Mestrelab. En el acto participaron Wilson Gomes, consejero delegado de Celtarys; Carmen Cotelo, directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), y Marcelo Maneiro, vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la Universidade de Santiago .

La solución desarrollada por Celtarys se centra en la fase preclínica, cuando los investigadores evalúan los primeros candidatos a convertirse en medicamentos y toman decisiones que condicionan el futuro del tratamiento.

«Estamos atacando el problema desde la raíz: si mejoras la fase preclínica, aumentas las probabilidades de éxito en las fases clínicas, que son las más costosas», explicó Wilson Gomes.

En la actualidad, numerosos ensayos preclínicos continúan dependiendo de sustancias radiactivas. Su utilización obliga a trabajar en instalaciones especializadas o a externalizar las pruebas, lo que incrementa los costes, prolonga los plazos y limita la capacidad de los científicos para repetir o ajustar los experimentos.

Frente a este modelo, Celtarys ha desarrollado una tecnología basada en ligandos fluorescentes, moléculas diseñadas para analizar cómo interactúan los posibles medicamentos con diferentes dianas terapéuticas. Estas herramientas pueden utilizarse en laboratorios convencionales, son compatibles con células vivas y eliminan los riesgos relacionados con la radioactividad.

La empresa calcula que su solución puede reducir hasta un 80% los costes de caracterización preclínica, además de ofrecer a los equipos científicos una mayor flexibilidad, control y capacidad para repetir las pruebas.

«Muchas veces, los grandes avances no nacen de un nuevo medicamento o de un dispositivo médico. A veces nacen de una mejor herramienta para descubrirlos, y eso es precisamente lo que hacemos en Celtarys», afirmó Gomes durante su intervención.

La compañía dispone ya de un catálogo con más de 40 referencias y desarrolla ligandos adaptados a las necesidades de empresas farmacéuticas y centros científicos. Entre las instituciones con las que ha trabajado se encuentran el MD Anderson, especializado en oncología, y el Instituto Curie de París.

Un kit completo para evitar semanas de preparación

Durante la rueda de prensa, Celtarys presentó también el kit que ya comercializa y con el que pretende pasar de ofrecer una herramienta científica aislada a proporcionar una solución completa y lista para utilizar.

La caja incorpora el ligando fluorescente, los reactivos, los controles, los estándares y la placa necesaria para realizar el experimento. También incluye el acceso mediante un código QR a un protocolo desarrollado, validado y optimizado previamente por el equipo científico de la empresa.

«Un protocolo para un experimento tarda muchísimo en ponerse a punto. El nuestro ha sido realizado decenas o cientos de veces por nuestros científicos. Lo que antes requería semanas o meses ahora puede hacerse en el mismo día», aseguró el consejero delegado de Celtarys.

La compañía pretende así reducir los errores y el tiempo que los científicos dedican a preparar las pruebas.

«Nuestro objetivo es muy sencillo: que los investigadores dediquen menos tiempo a preparar experimentos y más tiempo a hacer descubrimientos», resumió Wilson Gomes.

De la investigación gallega al mercado internacional

Celtarys nació en 2021 como una spin-off de la Universidade de Santiago de Compostela, a partir de una tecnología desarrollada por un equipo científico liderado por el profesor Eddy Sotelo. El proyecto contó desde sus inicios con el apoyo del programa Ignicia Prueba de Concepto de la Xunta de Galicia.

Cinco años después de su creación, la biotecnológica trabaja con más de 40 clientes en 14 países de Europa, Estados Unidos y Asia. También ha establecido colaboraciones con compañías multinacionales del ámbito farmacéutico y biotecnológico.

Desde su nacimiento, la empresa ha captado más de dos millones de euros en financiación pública competitiva, a través de programas como Neotec y EIC Pathfinder, y se encuentra ahora en una fase de crecimiento orientada a escalar su tecnología en el mercado internacional.

La firma cuenta con un equipo de diez personas, en su mayoría profesionales altamente cualificados y con formación doctoral en biología, química y otras disciplinas relacionadas.

Carmen Cotelo, directora de GAIN, presentó a Celtarys como un ejemplo de transferencia del conocimiento científico al mercado. La responsable destacó que el programa Ignicia ha permitido crear 13 spin-offs a partir de resultados de investigación y ha contribuido a generar actividad económica, empleo cualificado y proyección internacional.

«Mejorar la investigación preclínica significa ganar tiempo, reducir costes y aumentar la precisión de los ensayos. En definitiva, mejora las posibilidades de que la ciencia llegue antes a más pacientes», señaló Cotelo.

La directora de la agencia defendió que proyectos como Celtarys ayudan a situar a Galicia como un referente en biotecnología y demuestran que el conocimiento generado en las universidades puede transformarse en productos capaces de competir internacionalmente.

«Es un ejemplo claro de transferencia, de ciencia que se hace en nuestros centros y llega al mercado», afirmó Carmen Cotelo.

Por su parte, Marcelo Maneiro, vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la USC, subrayó el papel de las spin-offs en la puesta en valor de la investigación universitaria.

«Las spin-offs constituyen para la USC una herramienta que favorece la puesta en valor de los resultados de investigación, impulsa el emprendimiento innovador y contribuye al desarrollo económico y a la creación de empleo cualificado en Galicia», aseguró.

La Universidade de Santiago participa actualmente en más de 30 spin-offs, que alcanzan una valoración agregada aproximada de 47 millones de euros.

«Desde la Universidade de Santiago somos conscientes de que el talento tiene que ponerse en valor y al servicio de la sociedad», añadió Maneiro durante su intervención.

Aplicaciones en oncología y enfermedades complejas

Las soluciones de Celtarys pueden utilizarse en diferentes áreas terapéuticas, aunque la empresa ha decidido orientar sus primeros kits hacia los degradadores de proteínas, entre ellos los conocidos como PROTAC.

Se trata de una modalidad relacionada con la medicina de precisión, que busca eliminar proteínas vinculadas al desarrollo de determinadas enfermedades. La tecnología tiene aplicaciones directas en campos como la oncología y otras patologías complejas, donde mejorar la precisión durante las primeras fases de la investigación puede resultar decisivo.

La compañía prevé ampliar progresivamente su catálogo según las necesidades de las industrias farmacéutica y biotecnológica. También mantiene abiertas colaboraciones con empresas y centros de investigación gallegos, españoles e internacionales.

«Cada vez que ayudamos a un investigador a trabajar más rápido, aceleramos la llegada de un nuevo medicamento a pacientes que lo necesitan», afirmó Wilson Gomes.

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El consejero delegado cerró su intervención con la aspiración de que la tecnología desarrollada en Galicia participe en futuros avances médicos: «Mi sueño es que, dentro de unos años, cuando se descubra un nuevo medicamento, parte de ese descubrimiento haya sido posible gracias a una tecnología desarrollada por Celtarys».

Fuente: El Correo Gallego