Marina Meridional, dueña de San Enrique, presenta la mejor oferta económica por un astillero en Marruecos
El grupo se unió a un astillero chino y una empresa marroquí para optar a la concesión por 30 años de unas nuevas instalaciones en Casablanca
El concurso, que acumula meses de retraso, se debería resolver en agosto
Grupo Meridional impulsó su negocio en el sector naval desde la pandemia de covid. A sus unidades en Ceuta (Med Gate Ceuta) y Turquía (Arkin Pruva), la empresa que pilota el vigués José Alberto Barreras unió en 2020 el Nuevo Astillero de Huelva y, en 2021, San Enrique, ocupando la fábrica de la desaparecida Factorías Vulcano. Desde entonces, la división Marina Meridional intentó hacerse (sin éxito) con el mayor astillero privado de España, Hijos de J. Barreras, y atraviesa dificultades en las instalaciones de Teis, donde el Puerto de Vigo ha suspendido la ejecución de caducidad de la concesión. Sin embargo, la firma quiere seguir creciendo y lidera la licitación por el nuevo astillero de Casablanca, en Marruecos, junto a dos socios.
La Agencia Nacional de Puertos (ANP) relanzó el año pasado una licitación internacional para la selección de un operador para su nuevo astillero tras el fracaso de la primera puja. Se trata de una gran instalación de 21 hectáreas de terrenos ganados al mar, con un dique seco de 244 metros de largo por 40 de ancho, una plataforma elevadora con una capacidad de 9.000 toneladas, muelles de armamento con una longitud total de 820 metros y un muelle con una grúa pórtico con capacidad de 450 toneladas. Una factoría a estrenar en una concesión de 30 años para su desarrollo, equipamiento, explotación y mantenimiento.
El proceso, que acumula meses y meses de retrasos, ha avanzado en las últimas semanas con la apertura de los sobres con las ofertas económicas. Según recogen varios medios de Marruecos, entre ellos uno de los principales de carácter económico, Medias24, la propuesta de Marina Meridional es la más ventajosa para la ANP. La firma de Barreras se alió con el grupo local Radi Holding, y con la china Ningbo Xinle Shipbuilding Group, astillero privado de tamaño medio en el gigante asiático. Juntos plantean una regalía (un canon) del 4% de la facturación que logren generar con el astillero.
Con ese porcentaje la propuesta con sello español adelantaría a las presentadas por los otros dos contendientes. La otra alianza que se presenta, formada por la marroquí Somagec, la surcoreana Hyundai Heavy Industries y la turca Kuzey Star Shipyard, propone abonar un canon de hasta el 2,5 %, mientras que la oferta del tercer licitador (italiano, no se ha desvelaado aún el nombre) se sitúa en el 1%.
Está por ver qué planes tiene la dueña de San Enrique para esta nueva atarazana. También qué tipo de criterios no económicos está valorando (y en qué posición) la ANP. Lo que sí se espera es que el resultado final se conozca en agosto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de vecinos
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- «Nunca he pensado que hay alguien a quien no puedo ganar»
- La policía vincula el «clan de los Charlines» con el «clan de los Balcanes» tras detener a 18 personas e intervenir 103 kilos de coca
- Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas