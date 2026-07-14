Marina Meridional, dueña de San Enrique, presenta la mejor oferta económica por un astillero en Marruecos

Grupo Meridional impulsó su negocio en el sector naval desde la pandemia de covid. A sus unidades en Ceuta (Med Gate Ceuta) y Turquía (Arkin Pruva), la empresa que pilota el vigués José Alberto Barreras unió en 2020 el Nuevo Astillero de Huelva y, en 2021, San Enrique, ocupando la fábrica de la desaparecida Factorías Vulcano. Desde entonces, la división Marina Meridional intentó hacerse (sin éxito) con el mayor astillero privado de España, Hijos de J. Barreras, y atraviesa dificultades en las instalaciones de Teis, donde el Puerto de Vigo ha suspendido la ejecución de caducidad de la concesión. Sin embargo, la firma quiere seguir creciendo y lidera la licitación por el nuevo astillero de Casablanca, en Marruecos, junto a dos socios.

La Agencia Nacional de Puertos (ANP) relanzó el año pasado una licitación internacional para la selección de un operador para su nuevo astillero tras el fracaso de la primera puja. Se trata de una gran instalación de 21 hectáreas de terrenos ganados al mar, con un dique seco de 244 metros de largo por 40 de ancho, una plataforma elevadora con una capacidad de 9.000 toneladas, muelles de armamento con una longitud total de 820 metros y un muelle con una grúa pórtico con capacidad de 450 toneladas. Una factoría a estrenar en una concesión de 30 años para su desarrollo, equipamiento, explotación y mantenimiento.

El proceso, que acumula meses y meses de retrasos, ha avanzado en las últimas semanas con la apertura de los sobres con las ofertas económicas. Según recogen varios medios de Marruecos, entre ellos uno de los principales de carácter económico, Medias24, la propuesta de Marina Meridional es la más ventajosa para la ANP. La firma de Barreras se alió con el grupo local Radi Holding, y con la china Ningbo Xinle Shipbuilding Group, astillero privado de tamaño medio en el gigante asiático. Juntos plantean una regalía (un canon) del 4% de la facturación que logren generar con el astillero.

Con ese porcentaje la propuesta con sello español adelantaría a las presentadas por los otros dos contendientes. La otra alianza que se presenta, formada por la marroquí Somagec, la surcoreana Hyundai Heavy Industries y la turca Kuzey Star Shipyard, propone abonar un canon de hasta el 2,5 %, mientras que la oferta del tercer licitador (italiano, no se ha desvelaado aún el nombre) se sitúa en el 1%.

Está por ver qué planes tiene la dueña de San Enrique para esta nueva atarazana. También qué tipo de criterios no económicos está valorando (y en qué posición) la ANP. Lo que sí se espera es que el resultado final se conozca en agosto.