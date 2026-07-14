El Ibex 35 cae un 0,9% en la apertura y pierde los 19.200 puntos con el petróleo en máximos de un mes

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con un descenso del 0,92%, que ha situado al principal índice de la Bolsa española en los 19.157,2 puntos, por debajo de la cota de los 19.200 enteros.

La apertura está marcada por el repunte de los precios del petróleo ante la nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo. El barril de Brent avanzaba un 2,8%, hasta los 85,7 dólares, su nivel más alto desde mediados del pasado mes de junio. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía un 3,1% y cotizaba en torno a los 81 dólares.

La subida del crudo se produce después de que Estados Unidos e Irán hayan intercambiado ataques durante tres noches consecutivas.

La Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado durante la madrugada de este martes varios ataques contra la base naval estadounidense de Jufair, en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central y de la Quinta Flota de Estados Unidos. También ha informado de ofensivas contra posiciones estadounidenses en Jordania.

“Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2, han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin”, ha señalado el cuerpo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia Revolucionaria.

En el ámbito empresarial español, el banco estadounidense JP Morgan ha comunicado la colocación acelerada de 83 millones de acciones de OHLA, equivalentes al 6% del capital de la constructora. La operación se ha cerrado por 36,9 millones de euros y con un descuento del 9% respecto al precio de mercado.

En la agenda económica e institucional, la Comisión de Economía del Congreso se reúne este martes para examinar a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el nombramiento de un nuevo presidente y tres consejeros.

Además, el Congreso celebra un pleno extraordinario para abordar el primer debate y la votación de la senda de déficit y de los objetivos de estabilidad presupuestaria previstos para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. La propuesta se enfrenta al rechazo anunciado de PP, Vox y Junts, que suman mayoría en la Cámara.

Dentro del Ibex 35, IAG encabezaba las caídas en los primeros compases de la sesión, con un retroceso del 2,4%, seguida de Banco Sabadell, que cedía un 1,9%.

En el extremo contrario, Indra lideraba las subidas con un avance del 2,5%, por delante de Repsol, que ganaba un 1,4%, y Naturgy, que se revalorizaba un 0,5%.

Las principales Bolsas europeas también cotizaban en negativo. El FTSE 100 de Londres bajaba un 0,3%; el CAC 40 de París retrocedía un 0,8%, y el DAX de Fráncfort cedía un 0,5%.

En el mercado de renta fija, la rentabilidad del bono español a diez años subía hasta el 3,598%.

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En el mercado de divisas, el euro avanzaba frente al dólar y se negociaba a un tipo de cambio de 1,1389 dólares.