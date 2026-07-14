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Las exportaciones chinas a la UE crecen el doble que sus importaciones

El impulso de las ventas de productos tecnológicos ante la demanda de la IA fortalece al gigante asiático

Puesto de la calle electrónica de Huaqianbei, en China.

Puesto de la calle electrónica de Huaqianbei, en China. / Adrián Foncillas

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E.P.

Madrid

Las exportaciones chinas sumaron en junio 412.387 millones de dólares (361.623 millones de euros), lo que representa un avance interanual del 27%, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas de China, que reflejan el fuerte impulso de las ventas de productos tecnológicos ante la demanda de la IA.

De su lado, las importaciones del gigante asiático en el sexto mes del año alcanzaron un valor en dólares de 286.764 millones de dólares (251.464 millones de euros), cifra que representa un incremento interanual del 36%, el mayor incremento interanual desde 2021.

De este modo, el superávit comercial de China alcanzó en junio los 125.623 millones de dólares (110.159 millones de euros), el más elevado desde enero de 2025.

En junio, las exportaciones chinas a la UE sumaron 58.306 millones de dólares (51.129 millones de euros), un 18,4% más que un año antes, mientras que las importaciones alcanzaron los 25.432 millones de dólares (22.301 millones de euros), un 9,2% más que un año antes.

Por su parte, las ventas a Estados Unidos se situaron en 43.464 millones de dólares (38.114 millones de euros) y las importaciones en 14.603 millones de dólares (12.805 millones de euros), lo que implica un aumento interanual del 13,9% en el caso de las exportaciones y del 25,8% en cuanto a las compras a EEUU.

Noticias relacionadas y más

En el acumulado de los seis primeros meses de 2026, las exportaciones chinas sumaron 2,12 billones de dólares (1,85 billones de euros), un 17,6% más que en la primera mitad de 2025, mientras que las importaciones alcanzaron los 1,55 billones de dólares (1,35 billones de euros), un 26,6% más.

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