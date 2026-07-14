Abanca participará en el programa de desarrollo del euro digital

Abanca formará parte del proyecto piloto del euro digital impulsado por el Eurosistema, tras ser seleccionada junto a Ibercaja, Unicaja, Cecabank, Bizum y Deloitte para participar en una alianza que colaborará en el desarrollo de esta nueva moneda digital europea. El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la transformación del ecosistema de pagos de la eurozona y sentar las bases de una nueva generación de servicios financieros digitales.

El euro digital constituye uno de los proyectos estratégicos del Eurosistema para reforzar la soberanía monetaria de la zona euro, aumentar la competitividad del sistema financiero europeo y fomentar la innovación en los medios de pago. Además de complementar al dinero en efectivo, pretende garantizar que ciudadanos y empresas puedan seguir utilizando dinero emitido por el banco central en un entorno cada vez más digitalizado.

En esta fase del proyecto, el Eurosistema pondrá en marcha pruebas piloto en un entorno de producción con el fin de comprobar el funcionamiento de la infraestructura, los procesos operativos y la experiencia de los usuarios. Entre los casos de uso previstos, figuran los pagos entre particulares (P2P), las compras en comercio electrónico, los pagos en establecimientos físicos (P2B) y también operaciones sin conexión a internet, con el propósito de evaluar el rendimiento del sistema en escenarios offline.

Está previsto que este programa tenga una duración aproximada de un año y arranque durante el segundo semestre de 2027. En él participarán empleados de los bancos centrales que integran el Eurosistema, así como comercios seleccionados para realizar las distintas pruebas. Las pruebas servirán para comprobar la funcionalidad técnica del euro digital, sus procesos operativos y la experiencia de los usuarios antes de una posible emisión, que el Banco Central Europeo sitúa en el horizonte de 2029, siempre que se apruebe antes la legislación necesaria.

Combinación de capacidades

La alianza reúne perfiles complementarios que cubren toda la cadena de valor de los pagos. Junto a Abanca, participan Ibercaja y Unicaja como entidades financieras con amplia presencia en el mercado español; Cecabank, especializada en infraestructuras financieras y servicios tecnológicos para el sector; Bizum, referente en pagos instantáneos y uno de los sistemas de pago digital con mayor crecimiento en Europa; y Deloitte, que aportará su experiencia internacional en transformación financiera y en proyectos de monedas digitales emitidas por bancos centrales (CBDC).

Cada uno de los socios desempeñará un papel específico dentro del piloto. Las entidades bancarias contribuirán con su conocimiento de los clientes y su experiencia en la prestación de servicios financieros; Bizum pondrá al servicio del proyecto su experiencia en soluciones de pago digitales centradas en la facilidad de uso y la seguridad; Cecabank facilitará la integración tecnológica con la plataforma del euro digital desarrollada por el Eurosistema; mientras que Deloitte aportará su visión sobre la evolución de los sistemas de pago y las iniciativas internacionales de monedas digitales.

Con esta combinación de capacidades, el consorcio pretende validar tanto los aspectos técnicos como los operativos del futuro euro digital y contribuir al desarrollo de una infraestructura de pagos europea más eficiente, competitiva y autónoma, impulsando soluciones seguras e innovadoras para ciudadanos, empresas y comercios.