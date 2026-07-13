Stellantis endereza el rumbo con el plan de Filosa y logra elevar las ventas un 10% con el impulso de Norteamérica, uno de los epicentros de su crisis

El nuevo patrón de Stellantis celebró su primer año en el cargo con una llamada al optimismo desde su perfil en la red social Linkedin. Aunque quede «mucho por trabajo por delante», remarcó Antonio Filosa, «me enorgullece que ya hayamos empezado a recuperar impulso en mercados clave, mejorar el rendimiento operativo y reforzar las bases para un crecimiento sostenible y rentable». «El camino por delante está lleno de oportunidades —añadió—, y espero continuar este camino JUNTOS». Así, en mayúsculas, apelando a la colaboración de clientes, los trabajadores, los concesionarios.

El balance del segundo trimestre del año aflora el empuje que tanto ansiaba la multinacional para dejar atrás las pérdidas milmillonarias (22.300 millones de euros en 2025) y la etapa del anterior consejero delegado, Carlos Tavares, al que se le reprocharon parte de los males que arrastraba el negocio. Las entregas consolidadas alcanzaron 1,6 millones entre abril y junio, un 10% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado, según anunció hoy la dueña de la factoría de Balaídos. Incluye los vehículos mandados a concesionarios, distribuidores o directamente a clientes retail y de flotas, «que generalmente impulsan el reconocimiento de ingresos».

La propia Stellantis apunta a América del Norte y Enlarged Europe (Europa Ampliada, que, además de la UE, suma otros importantes zonas como Reino Unido, Suiza y Noruega) como principales impulsores de la actividad en el período, «parcialmente compensado» por los volúmenes más bajos registrados tanto en África como en Oriente Medio a causa del conflicto bélico; y la menor velocidad también en América del Sur, «donde un mercado argentino más débil afectó al rendimiento».

En Norteamérica, las entregas se dispararon un 38%, hasta las 122.000 unidades, gracias a productos nuevos o renovados y la oferta de motores —entre otros, menciona el nuevo pickup eléctrico de Ram y las actualizaciones de modelos de Jeep y Chrysler—, junto a «los preparativos para la parada de producción planificada durante el verano».

El volumen en Enlarged Europe llegó a las 39.000 unidades tras un alza del 5%. «El crecimiento vino de vehículos de Stellantis y Leapmotor, siendo las entregas de BEV el principal impulsor», detalla el grupo. Para las marcas Stellantis, el acelerón vino «principalmente por los recientes lanzamientos». La «fuerte demanda» de los modelos de la plataforma Smart Car, incluyendo los Citroën C3 y C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera y Fiat Grande Panda «contribuyeron a aproximadamente 41.000 unidades adicionales, representando un crecimiento del 51% interanual». La otra cara de la moneda en el mercado europeo está en la caída de 28.000 coches de B-SUV de generaciones anteriores, incluyendo el Jeep Avenger, Fiat 600, Opel Mokka y Peugeot 2008, fabricado en Vigo. Las ventas de Leapmotor se elevaron de 25.000 a 33.000 unidades.

Peores mercados

El recorte en Oriente Medio y África fue del 3%, con 4.000 unidades menos. Argelia aguanta el tipo (8.000 unidades) con «el continuo aumento» del Fiat Doblo y, en menor medida, las entregas en Marruecos, «impulsadas por mayores volúmenes de la industria». En Turquía, en cambio, mermaron en 8.000 unidades; y en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Omán) se desplomaron alrededor del 50%.

Las entregas disminuyeron un 3%, en 7.000 unidades, en toda Sudamérica. Con tendencias muy diferentes entre países. Subieron en Brasil (21.000 vehículos más), con el apoyo de «unas condiciones favorables en la industria», mientras que en Argentina disminuyeron en cerca e 25.000. En Asia Pacífico predomina la estabilidad: 16.000.