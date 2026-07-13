Narwhal, el astillero vigués de los 400 barcos al año

El próximo año un astillero del área de Vigo cumplirá 16 años de vida y 70 de trayectoria industrial. Aunque no inició su actividad como tal y tampoco es de los que acaparan portadas al no encargarse de buques de varios millones de euros, de sus instalaciones salen ahora anualmente una media de 400 unidades. Son embarcaciones de pequeña eslora, indispensables para algunas labores o para ser equipadas a bordo de grandes barcos, que lucen el logo de Narwhal Boats, la empresa que nació de la actividad que comenzó en 1957 la desaparecida Dayfer SL y que hoy es un pilar clave dentro del sector naval olívico. Como muestra, la culminación este mes de uno de los mayores contratos de su historia: 24 semirrígidas militares para África por cerca de seis millones de euros.

Narwhal como tal nació en 2013 y lleva diez años afincada en O Porriño. Allí se trasladó desde Mos después del concurso de Dayfer y la llegada de inversores alicantinos para reflotar y expandir la marca de semirrígidas que tiene como enseña al cetáceo del colmillo helicoidal. En sus instalaciones trabaja medio centenar de personas desarrollando y fabricando barcos que van desde los 4 hasta los 12 metros de eslora. Se encargan del diseño y la ingeniería, pero también de la producción de los cascos en fibra de vidrio y el flotador, contando con proveedores para los motores o el equipamiento electrónico, así como para las piezas en aluminio.

Desde la planta porriñesa salieron precisamente los dos penúltimos barcos del contrato logrado hace más de un año, pilotado por el Instituto Camões de Portugal y la Marinha lusa en el marco de la iniciativa Support to West Africa Integrated Maritime Security (Swaims). Se trata de un par de embarcaciones con destino a Togo que se testaron con éxito en la ría de Vigo. «Es un modelo hecho ad hoc para esta licitación», explica Alberto Prelch, director técnico de Narwhal, que recuerda que son unidades de 9 de metros de eslora por 3 de manga y dos motores de 300 cv con los que superan los 50 nudos.

«Llevan siete asientos con suspensión, equipos de electrónica de última generación y un flotador que es híbrido: lleva una cámara de aire interior con un recubrimiento de espuma. No es habitual, porque es algo pensado más para el sector militar porque es mucho más resistente a rozaduras o pinchazos y, a la vez, es ligero», apunta el encargado, que señala que las lanchas «están adaptadas en la proa con un poste para poder montar ahí una ametralladora».

El comandante Rui Filipe, a la izquierda, con Alberto Prelch, antes de salir a las pruebas de mar. / Pablo Hernández Gamarra

Los barcos se fueron testando bajo la atenta mirada de la Marinha portuguesa, partiendo desde el puerto deportivo Camiño Laranxo de Teis y poniéndolos a toda velocidad para comprobar sus prestaciones. El comandante luso Rui Filipe se encarga de evaluarlas antes de la entrega y, como señala, el proyecto parte de una necesidad de los 12 países que forman parte de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao). «Está financiado por la UE para apoyarlos y que dispongan de medios para la ejecución de la estrategia de seguridad marítima para el Golfo de Guinea», comenta. El área donde operarán es conocida por los actos de piratería, pero también por la inmigración ilegal o el tráfico de drogas. «Es una zona que requiere medios para hacer esas misiones con éxito», resalta.

El puerto togolés de Lomé recibirá por contenedor estas dos unidades. Antes las recibieron Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. Las últimas serán las de Guinea-Bisáu, que se retrasaron por el golpe de estado vivido en noviembre en un país que vive bajo un gobierno de transición liderado por el general Horta Inta-A Na Man. «Las 20 primeras ya fueron testadas y utilizadas operacionalmente en algunos países», dice el comandante, «estamos muy contentos con la empresa y satisfechos con las embarcaciones».

Una vez en los puertos, empieza la otra tarea: formar a los usuarios. «La capacitación de las marinas es una parte muy importante del proyecto; para conocer las embarcaciones, operarlas y utilizarlas profesionalmente en vías marítimas», indica el comandante.

Futuro

De la satisfacción de los clientes también puede hablar Prelch. «Algunos países ya nos han contactado para adquirir alguna embarcación más», explica el director técnico, que asegura que en estos momentos trabajan aproximadamente en un centenar de barcos de distinta tipología y eslora. Su barco estrella es la embarcación de rescate para cumplir con el Convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar), diseñada para recuperar rápidamente a personas caídas al mar y asistir en la organización de balsas salvavidas.

Eso sí, lo más pujante en estos momentos es el sector de la defensa. «Tenemos ya contratos y estamos en varias negociaciones para más pedidos», concreta. Como ejemplo están las entregadas para la Armada de Lituania o las semirrígidas para cuerpos de buceo de la Armada española.

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Para continuar con la labor, el próximo paso en el que trabaja Narwhal es el de optimizar las instalaciones porriñesas, sobre todo a nivel de almacenaje. Quizá en el futuro la compañía pueda añadir otro centenar a esas 400 semirrígidas anuales.