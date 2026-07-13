La CIG y CC OO recurren ante la Justicia el sistema de control de bajas médicas de la Xunta

La CIG ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra el sistema de control de bajas médicas de la Xunta, ya que denuncia que se busca dar el «control» a las mutuas en una campaña de «criminalización» de los trabajadores. Igualmente, Comisións Obreiras (CC OO) ha anunciado este lunes acciones judiciales por este motivo contra el Gobierno gallego.

En concreto, la CIG presenta recurso contra la resolución del 20 de mayo de 2026, de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería de Sanidade, por la que se acuerda la publicación de la modificación de la instrucción de 1 de abril de 2019 que establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal (IT) por el personal inspector médico y subinspector sanitario (controlador de la gestión de la incapacidad temporal) de las unidades de Inspección e Control de Saúde Laboral de la Consellería.

En un comunicado, el sindicato nacionalista cuestiona la legalidad de lo que identifica con una «ofensiva» del Gobierno gallego de la mano de la patronal contra los trabajadores. Advierte de que se quiere «disfrazar de una supuesta agilización» lo que «es blindar las mutuas para que controlen por completo las bajas médicas de la sanidad pública».

«Se pretende instalar un discurso peligroso en el que enfermar se vuelve sospechoso al prevalecer la presión económica sobre el criterio clínico, además de suponer una fiscalización creciente del criterio profesional del personal de Atención Primaria», censura.

Apunta que esta nueva resolución de la Consellería modifica el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal y habilita a Inspección de Servicios Sanitarios a permitir, con una única autorización, todas las pruebas y procedimientos relacionados con el proceso de IT que soliciten las entidades privadas. «Cuando en la redacción anterior la autorización era prueba a prueba, y siempre que las pruebas o procedimientos hubieran sido solicitadas previamente por las personas profesionales de la sanidad pública», agrega. Así, indica que se habilita a mutuas a solicitar una única autorización las pruebas y tratamientos.

«En lugar de apostar y reforzar la sanidad pública y eliminar las listas de espera que no hacen más que crecer, las mutuas incrementan su derivación de dinero público hacia la sanidad privada», recrimina el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril. Ante esto, la CIG demanda paralizar la financiación de cualquier actuación solicitada por las mutuas, así como impedir su acceso a historiales clínicos, además de un refuerzo «real» de la sanidad pública.

Acciones judiciales de CC OO

CC OO coincide en que esta norma de la Xunta «supone un cambio de modelo que refuerza el papel de las mutuas en el control de las bajas médicas, reduce las garantías de tutela pública y sitúa los intereses económicos por delante de los criterios estrictamente clínicos».

En un comunicado, el secretario de Saúde Laboral, Armando Iglesias, ha reclamado la retirada inmediata de la resolución y lamenta que la Xunta presenta la modificación como una medida para agilizar la gestión de la incapacidad temporal cuando su «efecto real» será «ampliar las funciones de las mutuas privadas en el seguimiento de los procesos de baja y debilitar el papel del sistema público de salud».

El sindicalista opina que uno de los cambios más lesivos de la nueva instrucción es la implantación de una autorización única que «permitirá a las mutuas coordinar, solicitar y ejecutar todas las pruebas diagnósticas y tratamientos relacionados con un proceso de incapacidad temporal». Advierte de que esta modificación elimina el sistema de autorización individualizada, reduce el control ejercido por la sanidad pública y deja la evolución de la baja en manos de entidades privadas con intereses económicos.

CC OO alerta de que la resolución refuerza el peso de las propuestas formuladas por las mutuas y condiciona la capacidad de decisión del personal facultativo de Atención Primaria. Esta orientación «puede favorecer altas médicas prematuras y anteponer la rápida reincorporación al trabajo a la recuperación completa de las personas enfermas», advierte Iglesias.

Otro de los aspectos que preocupa al sindicato es el tratamiento de la información clínica. La resolución prevé que los resultados de las pruebas realizadas por las mutuas se incorporen a la historia clínica electrónica, una medida que, según CC OO, «amplía el acceso de entidades privadas a datos especialmente sensibles». Todo ello después de que CIG y CC OO se hayan descolgado de la mesa del diálogo social que aborda el asunto de las bajas laborales, en la que solo quedan Xunta, patronal y UGT.

Respuesta de Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reprocha que se interponga un recurso «preventivo» por parte de la CIG «sin conocer» el plan del Gobierno gallego para reducir las bajas laborales en las empresas de la comunidad.

Así se ha pronunciado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa después del Consello sobre el recurso anunciado por la central nacionalista. Poco después, CC OO informó de que también adoptará medidas legales contra el plan de la Xunta.

«Está claro que le interesa poco lo que queremos hacer. Ya no es que se echara fuera del diálogo social, no quiso estar desde el principio», ha recriminado Rueda a cuestiones sobre la posición de la CIG, que denuncia desde hace años que el diálogo social es utilizado por la Xunta para «blanquear» sus políticas y las demandas de la patronal.

Por su parte, CC OO, que sí participa en el diálogo social, abandonó el grupo de trabajo sobre este asunto tras la primera reunión de constitución, al considerar que era «un paripé» de la Xunta, ante los anuncios sobre medidas realizados al margen de este foro.

«Para tener información hay que estar en los foros. Esto es un recurso preventivo y sin conocer siquiera lo que quiere hacer la Xunta», ha censurado el titular de la Xunta. Así las cosas, ha apelado al «famoso diálogo» al «que apelan algunos y después nunca practican».

«Cáncer»

Más adelante, ha evitado referirse a las palabras del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando tildó de «cáncer» esta problemática, y ha insistido en que el de las bajas laborales «es un tema complejo». Rueda asume que las administraciones tienen «que mejorar mucho», pero subraya que «la parte que pueda haber de fraude tiene que ser combatida». En este sentido, entiende que «hablar de este problema es bueno» y reitera que «no es de recibo» que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, «diga que es un problema inventado, porque no lo es».

«Sinceramente, creo que es un problema que está afectando a nuestra economía y productividad», ha destacado. Al respecto, espera que «en este mismo mes, en las próximas semanas» la Xunta sea «capaz de presentar en el diálogo social una propuesta sobre absentismo». «Resultaba más sencillo esperar a que hablen otros o no hacer nada», ha afirmado.