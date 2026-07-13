Bizum estrena su «cartera digital» para pagar con el móvil en los comercios
El sistema de pagos español estrena este martes la aplicación a la espera de que todas las entidades bancarias extiendan el servicio
Agencias
El sistema de pago móvil español Bizum permitirá a partir este martes 14 de julio la descarga de la aplicación Bizum Pay, su nueva cartera digital que completa la experiencia de pago integral de la solución de pago de la banca nacional. Estará disponible en las tiendas de aplicaciones Android e iOS, lo que irá permitiendo, a medida que las entidades bancarias extiendan el servicio, «que millones de personas puedan pagar presencialmente en comercios con la misma facilidad y seguridad que ya disfrutan en pagos online, transferencias entre particulares y donaciones», ha precisado la firma en un comunicado.
En este sentido, desde la compañía hacen hincapié en que la solución de pago cuenta con las mismas garantías y protección que cualquier otro método de pago. La entidad espera que, a finales de año, la práctica totalidad de los usuarios que usan Bizum puedan disponer de este servicio. Además, la cartera digital Bizum Pay también podrá utilizarse en el futuro para compras online.
Entre las ventajas que ofrece la herramienta, desde la firma han argumentado que la 'comunidad bizumer' podrá pagar directamente desde su cuenta bancaria al comercio, sin contacto —únicamente acercando el móvil al TPV— y sin intermediarios. Así, han asegurado que, al tratarse de pagos instantáneos y confirmados por la entidad bancaria, los negocios «verán reducidos los riesgos de fraude o impagos».
«El pago presencial con Bizum representa la culminación de una visión compartida del sector bancario español: permitir que 32 millones de clientes completen todas sus necesidades de pago, de forma rápida, cómoda y segura, desde pagos entre personas hasta donaciones, compras online y, ahora, pagos en establecimientos físicos», ha subrayado el director general de Bizum, Ángel Nigorra. A nivel europeo, se trata de la primera solución del continente que ofrece pago presencial con el móvil desde cuenta bancaria a través de NFC, combinando «la velocidad de transferencias inmediatas con la comodidad de una cartera digital multibanco, ya que ofrece la posibilidad de incorporar otros medios de pago de las entidades asociadas», han concluido desde Bizum.
Terminales de pago
Asimismo, la compañía ha puesto en valor el rápido despliegue del pago presencial con Bizum, que ya está disponible en más de un millón de terminales de pago de comercios y negocios de todos los tamaños, un 60% del total del parque de terminales bancarios. De este modo, la marca ha recordado que para los comercios la aceptación de Bizum es «sencilla», puesto que solo han de contactar con su banco para empezar a ofrecer a sus clientes este método de pago sin cambiar el datáfono.
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