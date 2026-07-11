Un proyecto en el que participa ARVI busca unificar la formación de pescadores en la UE para mejorar la seguridad y facilitar la movilidad laboral

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) forma parte de WaveForward, un nuevo proyecto europeo que acaba de iniciar su actividad con el objetivo de desarrollar un estándar común para la formación básica de pescadores y pescadoras en la Unión Europea. La iniciativa, cofinanciada por la UE dentro del programa SOCPL-AG, busca modernizar la capacitación del sector para mejorar la seguridad en el mar, proteger el medio marino y facilitar la movilidad laboral entre los Estados miembros.

El lanzamiento oficial del proyecto tuvo lugar recientemente en Noordwijk (Países Bajos), donde los integrantes del consorcio, coordinado por Europêche, la patronal europea de la pesca, se reunieron en dos jornadas para poner en marcha la iniciativa, que también busca hacer más atractiva la profesión. En el encuentro, se definieron las primeras líneas de trabajo, las prioridades y el marco de colaboración entre las entidades participantes, además de iniciarse las acciones de comunicación y difusión del proyecto.

Uno de los principales propósitos del proyecto es desarrollar un estándar formativo que permita aumentar la compatibilidad entre los sistemas de enseñanza de los distintos países de la Unión Europea. De esta forma, se favorecerá el reconocimiento mutuo de los certificados profesionales y se facilitará la libre circulación de trabajadores dentro del mercado comunitario en un contexto marcado por la falta de relevo generacional: España es el tercer país de la Unión Europea que más pescadores perdió entre 2017 y 2023.

Gustavo Santos

Los socios del proyecto analizaron en el encuentro inaugural las necesidades actuales de formación en el ámbito pesquero en diferentes países europeos, compartieron experiencias sobre los distintos modelos existentes y debatieron la conveniencia de implantar un enfoque común para la capacitación básica del sector. Asimismo, alinearon la visión general del proyecto, cuya duración es de tres años (hasta la primavera de 2029), sus objetivos y los resultados esperados antes de comenzar las primeras actividades.

Según los promotores de WaveForward, la estandarización de la formación contribuirá a mejorar la seguridad de las tripulaciones, reforzar la protección del entorno marino y aumentar la empleabilidad de los profesionales de la pesca. La iniciativa también aspira a fortalecer la resiliencia de la economía azul de la Unión Europea mediante una mano de obra mejor preparada y unas competencias reconocidas de forma homogénea en todo el territorio comunitario.

«Cada socio está aportando la normativa de su país para hacer ese estudio comparativo antes de arrancar con nada. Luego, se desarrollarán los materiales y se probarán en cursos», señala la responsable de formación de ARVI, Rosa Meijide. La primera tarea del consorcio consistirá en comparar la regulación vigente en los distintos países participantes para identificar diferencias en aspectos como la duración de los cursos, los contenidos o la necesidad de realizar actualizaciones periódicas.

Rosa Meijide, durante una presentación en la reunión de presentación del proyecto. / FdV

A partir de ese diagnóstico, se diseñará el estándar europeo, se elaborarán los materiales formativos y se pondrán a prueba mediante cursos piloto. El propósito final es que la UE pueda tomar ese trabajo como referencia para impulsar una mayor armonización de la formación. «Lo ideal sería que hubiese una norma europea que dijese que el curso de formación básica de Seguridad tiene que ser este», afirma Meijide, aunque recuerda que la decisión última sobre su implantación corresponde a cada Estado miembro.

El consorcio, coordinado por Europêche, reúne a ProSea Marine Education, European Transport Workers Federation (ETF), Pelagic Freezer Trawler Association (PFA), Novikontas, Nederlandse Vissersbond (NVB), MARE, Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI), Institut Maritime de Prévention (IMP) y EUC Nordvest.