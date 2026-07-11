La falta de lluvias y el calor golpea el sistema eléctrico gallego con un desplome de casi el 23% de la producción de las renovables

Incluyendo la estimación del autoconsumo, la energía fotovoltaica alcanzó su máximo de potencia instantánea a las 14.10 horas del pasado miércoles. En ese momento se alcanzaron los 31.905 megavatios (MW) operativos y su producción cubrió prácticamente el 75% de toda la demanda de electricidad de la España peninsular. «Con las condiciones meteorológicas actuales es probable que se registren nuevos récords a lo largo de este verano», detalla Red Eléctrica. Las sucesivas olas de calor que atraviesan el país impulsan la generación de los parques solares, una de las joyas de la corona del sistema eléctrico del país, pero atizan de lleno a los otros dos principales pulmones verdes del sistema.Tanto la hidroeléctrica, después de dos años de actividad récord por la alta pluviosidad, como la eólica, que en el caso de Galicia suma el lastre de la paralización de nuevas instalaciones, se hundieron en la comunidad en los últimos dos meses.

Mayo fue, según el diagnóstico de Meteogalicia, un mes cálido. La temperatura media se situó casi dos grados por encima de lo esperado en comparación con los niveles de 1981 a 2010. Llovió lo normal, «pero gracias a la compensación entre las zonas con exceso de la mitad este, donde predominaron las precipitaciones en forma de chubascos y tormentas, y las zonas con déficit de la mitad oeste, donde los frentes que llegaron no fueron tan activos como otros meses de mayo». Junio se caracterizó en general por la escasez de lluvia. Las temperaturas, sobre todo las máximas, alcanzaron valores «muy por encima» de lo habitual por la llegada de masas de aire «muy cálido» desde el sur.

Y las renovables se quedaron sin alimentación. Se desplomaron alrededor del 25%. La generación de los embalses menguó el 40% en comparación con esos dos mismos meses del pasado año. Inyectaron 706.081 megavatios hora (MWh), según el balance que acaba de publicar Red Eléctrica. La eólica, a la que también le pasa factura el calor, redujo su aportación el 11,1%: 727.826 MWh. El gas aguantó muy estable, con 389.246 MWh. La cogeneración sí elevó con fuerza su producción, un 20%, llegando hasta los 225.887 MWh. La solar fotovoltaica contribuyó con 5.137 MWh, en línea con mayo y junio de 2025; y el resto de renovables aumentó el 3%, con 71.200 MWh. El resbalón de las tecnologías limpias arrastró todo el mix eléctrico gallego, que deja una reducción del 14,6% en la producción total de los dos meses.

Acumulado semestral

El saldo de todo el primer semestre del año arroja una generación de 10.789.541 MWh en la comunidad, un 4,5% menos que en 2025. La cuota verde rozó el 84%, a pesar del retroceso del 14% en la hidráulica y el 1% en eólica. Galicia cae hasta el séptimo lugar entre las comunidades con mayor electricidad producida hasta junio. No llegó ni al 7,5% del total del país.