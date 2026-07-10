Galicia suma los mismos hoteles en construcción que las Islas Baleares

Un clima más agradable en zonas costeras, las playas de película, la biodiversidad del rural o las delicias gastronómicas. Son algunos de los factores que permiten a Galicia ganar peso en el escenario turístico y que atraen inversiones para la puesta en marcha de alojamientos hoteleros. Según la nueva edición de The Hotel Property Telescope 2026, elaborado por EY-Parthenon, la comunidad suma 33 proyectos entre nuevos desarrollos y reformas, que representan 1.861 habitaciones vinculadas a procesos de creación o transformación de oferta.

De este total, 24 proyectos (1.219 habitaciones) corresponden a nuevas iniciativas hoteleras, la misma cifra que en las Islas Baleares (con más estancias: 2.222), en las que el turismo presume de una importancia capital, mientras que otros nueve están asociados a actuaciones de reforma y reposicionamiento de 642 habitaciones. Son 33 en total. Galicia ocupa la séptima posición entre las comunidades autónomas de esta clasificación, encabezada por Andalucía, con 195 establecimientos y más de 21.000 habitaciones previstas.

En Galicia, los negocios de nueva iniciativa de 4 y 5 estrellas reúnen nueve proyectos y 588 habitaciones, cerca de la mitad de toda la capacidad actualmente identificada en pipeline, es decir, previstos o en desarrollo. En concreto, los hoteles de 4 estrellas suman 5 proyectos y 330 habitaciones previstas, mientras que los establecimientos de 5 estrellas concentran 4 proyectos y 258 habitaciones. Se suman otros seis de 3 estrellas (229 habitaciones), cuatro de 2 estrellas (196 habitaciones) y cinco de otras categorías.

En proyectos de reforma y reposicionamiento, las actuaciones se concentran principalmente en establecimientos de categoría media-alta. Los hoteles de 4 estrellas reúnen 4 proyectos y 327 habitaciones en proceso de modernización, mientras que los establecimientos de 3 estrellas suman 2 proyectos y 84 habitaciones. Los de 2 estrellas son tres, con 231 habitaciones. Según los datos del informe, Galicia representa aproximadamente el 2,65% del total de las habitaciones previstas (nuevas y reformas o reposicionamiento) en España. En Vigo, ya cogen forma los hoteles que abrirán en el número 20 de la avenida de Castrelos o en el 8 de la calle Real, a los que se añade la rehabilitación del Hotel La Chata.

Por provincias, destaca A Coruña, donde se proyectan ocho nuevos desarrollos y tres reformas: dará la bienvenida a 845 habitaciones. En Pontevedra, nueve y una, respectivamente, y ganará 509 habitaciones; en Lugo, tres y cinco, con 342 llaves; y, en Ourense, cuatro establecimientos para estrenar 165 estancias.

Proyectos hoteleros en construcción / Hugo Barreiro

Pelayo Novoa, socio responsable de las oficinas de EY en Galicia, destaca a FARO que se está notando un «cambio importante en lo que busca el turista». «Este verano, con las olas de calor que estamos viendo en el sur de Europa, el clima gallego se ha convertido en un argumento de peso por sí solo. A eso hay que sumar la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio cultural muy potente —con el Camino de Santiago como referente internacional— y una oferta hotelera que se está renovando a buen ritmo», apunta.

Advierte que «el debate no debería ser turismo sí o turismo no, que es la pregunta fácil, sino qué turismo queremos». «Hay algunas cosas que me parecen innegociables. La primera, planificar con «sentidiño»: sin ordenación urbanística y sin unas reglas claras para la vivienda de uso turístico, el conflicto con el vecino está garantizado. La segunda, balancear el flujo turístico. Galicia tiene la suerte de contar con costa, interior, ciudades y rural, y eso permite que el visitante no se concentre siempre en los mismos sitios. Y la tercera, y para mí muy importante, reforzar los servicios públicos allí donde llega el turista», expone.

El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, destaca que la comunidad está ganando atractivo entre turistas nacionales, especialmente, procedentes del sur de España, que buscan refugiarse de las altas temperaturas y, en algunos casos, incluso adquieren una segunda residencia en Galicia. En cuanto a la proliferación de las viviendas de uso turístico, sostiene que no compiten en igualdad de condiciones con los hoteles porque, en muchos casos, no constituyen una actividad empresarial profesional. Lamenta que delegar una parte importante de la oferta turística en propietarios particulares dificulta la profesionalización del sector.

Contexto favorable

El buen comportamiento de Galicia, según explican desde EY-Parthenon, se enmarca en un contexto «especialmente favorable para el conjunto del mercado hotelero español». Según el estudio The Hotel Property Telescope 2026, España consolida su posición como uno de los destinos hoteleros más atractivos de Europa, con una inversión de 2.400 millones de euros durante el primer semestre de 2026 a pesar de la desaceleración registrada en otros mercados europeos.