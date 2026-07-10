Beatriz Padín, la mano derecha de Marta Ortega en Zara Woman, se despide tras años de trayectoria en Inditex

El gigante textil Inditex se prepara para afrontar uno de los cambios organizativos más significativos de los últimos años dentro de su marca insignia. Beatriz Padín, una de las directivas de mayor trayectoria y peso estratégico en el grupo, ultima los detalles para su salida definitiva de la compañía en los próximos días.

Padín, considerada la gran «mano de diseño» de la firma, ha ocupado hasta la fecha la máxima responsabilidad en el área de diseño de Zara Woman, la división comercialmente más potente y con mayor impacto en los márgenes de beneficio del grupo fundado por Amancio Ortega. Su marcha marca el fin de una era en el corazón creativo del buque insignia de Inditex.

Continuidad y veteranía en la sucesión

Para garantizar una transición fluida en un área tan crítica para el negocio de la multinacional, Inditex ha optado por la promoción interna y la veteranía. El sustituto de Padín al frente de Zara Woman será Alfredo Ferro Varela, un perfil plenamente consolidado en la estructura directiva de Arteixo.

Ferro Varela ejerce actualmente como director de Zara Basic y acumula una trayectoria de más de treinta años dentro de la empresa, lo que asegura un profundo conocimiento de los procesos de producción rápidos y de la cadena de suministro que caracterizan el modelo de éxito de la compañía.

Esta reestructuración interna llega en un momento clave para el sector de la gran distribución de moda, donde Inditex sigue consolidando su liderazgo global a través de la optimización de sus marcas y la continua renovación de sus cuadros directivos.

Comunicación a la CNMV

Inditex ha comunicado este viernes a la CNMV que Padín «ha decidido finalizar su trayectoria profesional en el grupo y, por tanto, deja sus responsabilidades tanto en Zara como en Inditex».

La dirección del gigante textil destaca “la gran aportación de Beatriz Padín a la compañía a lo largo de más de cuatro décadas, durante las que ha asumido tareas de gran relevancia, entre ellas la dirección de Zara Mujer durante los últimos 25 años, y ha contribuido de forma muy significativa al desempeño y evolución de Zara".

La compañía también ensalza la trayectoria dentro de la casa del relevo de Padín, Alfredo Ferro Varela, hasta ahora director de Zara Basic (una de las tres áreas que conforman Zara Mujer). «Con una trayectoria de más de 30 años en el Grupo Inditex, Alfredo Ferro acumuló experiencia en varios formatos comerciales del Grupo y en diferentes áreas de Zara Mujer antes de ocupar en 2013 su actual responsabilidad», exponen. Le sucederá en el cargo, Eva Pérez Salgado.

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El primer relevo de calado en Inditex se produjo en junio de 2024 con la salida de Pablo del Bado, uno de los históricos de la multinacional textir y estrecho colaborador de Amancio Ortega. Tras más de cuatro décadas vinculado al grupo y al frente de Pull&Bear, abandonó también el comité de dirección y fue sustituido por Lucian Dorobantu, hasta entonces responsable del negocio de la compañía en el norte de Europa. Su marcha abrió una etapa de renovación entre los ejecutivos de mayor trayectoria de la multinacional.