Casi el 40% de los conductores en Galicia eligen las gasolineras «low-cost» como primera opción

Las estaciones de servicio de bajo coste continúan ganando terreno en Galicia. En la actualidad, el 83% de los automovilistas gallegos asegura haber repostado alguna vez en este tipo de gasolineras y, para el 39%, ya son la alternativa habitual. Además, el respaldo a este modelo sigue creciendo: ocho de cada diez encuestados afirman que les gustaría contar con una de estas estaciones cerca de su vivienda o de su lugar de trabajo.

Así se recoge en la tercera edición del estudio Hábitos de consumo de combustible en España, elaborado por IO Investigación por encargo de Plenergy, una de las firmas de referencia de este sector.

En Galicia, siete de cada diez usuarios sitúan el coste del combustible como el factor más determinante, trece puntos más que en 2024. Su peso supera ampliamente al de otros aspectos, como la proximidad de la estación o la atención en pista. De hecho, el 98% de los participantes prioriza pagar menos por el carburante antes que disponer de servicios complementarios, como tienda o cafetería.

La percepción sobre la calidad del combustible también mejora. El 63% de los conductores gallegos considera fiables los carburantes de las estaciones de bajo coste, dos puntos más que en la anterior edición del informe. Al mismo tiempo, casi la mitad de los encuestados (47%) cree que no existe ninguna diferencia de calidad entre el combustible de estas gasolineras y el de las estaciones tradicionales, frente al 41% registrado en 2024.

La creciente sensibilidad al precio también se refleja en la fidelidad de los clientes. Según el estudio, ocho de cada diez conductores cambiarían de gasolinera si el ahorro alcanzase los 10 céntimos por litro o menos. En concreto, un 37% lo haría por una diferencia de apenas cinco céntimos, mientras que otro 44% esperaría un descuento de diez céntimos.

Varios surtidores las 24 horas

Más allá del precio, los usuarios destacan otras ventajas de este formato. La posibilidad de disponer de varios surtidores para reducir las esperas es el aspecto mejor valorado (54%), seguido del servicio ininterrumpido durante las 24 horas (53%) y de las garantías de seguridad de las instalaciones (45%). También obtiene una valoración positiva la rapidez que ofrece el sistema de repostaje automático, citado por el 21% de los participantes.

El estudio pone de manifiesto, además, un incremento en la frecuencia con la que los gallegos acuden a repostar. El 80% visita una estación de servicio al menos dos veces al mes y un 34% realiza tres o más repostajes mensuales, cuatro puntos porcentuales más que hace dos años.

En cuanto a los lugares elegidos para repostar, la actividad se concentra principalmente en entornos urbanos. El 69% de las paradas para llenar el depósito se realizan en estaciones ubicadas en ciudades o en sus alrededores, mientras que las situadas en carretera continúan perdiendo protagonismo y representan ya solo el 10% del total.