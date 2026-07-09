UARX se abre a inversores internacionales para escalar su negocio espacial a gran empresa

OSSIE es el primer vehículo de transferencia orbital desarrollado en España. Lo diseñó y fabricó la nigranesa UARX Space, que en los próximos meses conquistará un nuevo hito en la industria aeroespacial gallega con la misión Transporter-18 de SpaceX: la multinacional estrella del hombre más rico del planeta, Elon Musk. Su sistema viajará a bordo del cohete Falcon 9 que despegará desde la base aérea de Vandenberg, en California, y permitirá transportar cargas útiles de 12 clientes, actuando como una especie de taxi del cosmos que llevará a sus pequeños pasajeros hasta distintos puntos del firmamento. Ingeniería made in Galicia que brillará en lo más alto gracias al trabajo puntero de la compañía que fundaron Yanina Hallak y Andrés Villa en 2020. Un proyecto que quiere seguir creciendo desde Porto do Molle y que para ello se está abriendo a nuevos inversores, nacionales y extranjeros, interesados en sumarse a ese camino.

El objetivo de la empresa es escalar su negocio, pero manteniendo en todo momento el control. Para ello, dedicará hasta un 15% del capital en sus manos a la entrada de futuros socios, que formarían parte de la alianza estratégica que ya contempla a XesGalicia, Vigo Activo y un family office asturiano.

«Lo que hemos conseguido en estos seis años no lo ha logrado nadie. Nos hemos posicionado en un mercado muy competitivo», señala Hallak en declaraciones a FARO, avanzando que ya hay conversaciones con diferentes inversores españoles e internacionales de cara a estrechar nuevos vínculos. «Queremos seguir siendo inteligentes en ver quién nos acompaña en este viaje, en la siguiente subida», añade la CEO de la firma, consciente de los buenos tiempos que corren para el sector: «Es un momento muy dulce, muy importante para la industria espacial y también de defensa».

Uno de los propósitos de UARX en su fase de escalado será «evolucionar» su vehículo de transferencia orbital, con el propósito de que OSSIE y sus hermanos del futuro puedan operar no solo en órbitas cercanas a la Tierra, sino también más lejos. Al mismo tiempo, se acelerará la fase industrial, un proceso que ya ha comenzado para pasar de fabricar bajo pedido a contar con un stock fuerte que dé respuesta rápida a la mayor demanda que se espera. La empresa está serializando diferentes desarrollos propios, como sus deployers —los contenedores donde se alojan nanosatélites que viajan al espacio— y sus anillos de separación —que permiten liberar distintos dispositivos del cohete de forma precisa—. A esta estrategia se suma el lanzamiento de nuevos productos que robustecen su catálogo.

Ese es el caso, por ejemplo, de «dos componentes muy críticos» que van a volar en la misión de SpaceX. El primero es SERENA, un secuenciador de cargas; el segundo, una caja de aviónica que actuará como el «cerebro» del taxi estelar, permitiéndole ejecutar las maniobras que sean necesarias en cada momento, y que ya ha despertado el interés de la Agencia Espacial Europea (ESA), entre otras instituciones.

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UARX quiere dar el salto de pequeña a gran empresa en un horizonte de cinco años e impulsar su plantilla hasta los 200 profesionales, lo que supondría multiplicar casi por diez la cifra actual. «Para lograr la excelencia y llegar a donde queremos llegar se necesita tener el mejor equipo», señala Hallak, que confirma que la compañía ha ganado nuevos contratos en Estados Unidos. Como adelantó FARO, solo XesGalicia posee una participación del 8% de la firma nigranesa, a la que atribuye un valor neto de 1,3 millones y un valor razonable de 2,6 millones, lo que implicaría tasar la empresa —⁠según sus cálculos⁠— en más de 30 millones.