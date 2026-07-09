SAIC sitúa Ferrol como «nuevo punto de partida» para conectar Asia y Europa y la Xunta defiende que será un revulsivo para «consolidar» a Galicia como polo de automoción

Tras décadas de dependencia del metal y el bum de la eólica marina, la entrada de SAIC en Galicia reconfigura el tejido económico de la comarca de Ferrol. Con una inversión de casi 200 millones y la creación de 2.300 empleos, la Xunta escenificó este jueves en Ferrolterra algo más que un logro de gestión; vende un salvavidas industrial a corto plazo con el que se propone que la esquina verde de Galicia vuelva a contar en el mapa de las grandes multinacionales. Lo hace bajo la promesa del vicepresidente de la multinacional china, Wu Bing, de convertir a Caneliñas en su «nuevo punto de partida para conectar Asia y Europa» mediante una cooperación «fuerte como las olas del mar», mientras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, califica el desembarco como «la primera imagen visible de un proyecto industrial de recorrido llamado a transformar el tejido de Galicia».

El acto, que arrancó con la proyección de un vídeo corporativo, sirvió de marco para celebrar un hito: el desembarco en los muelles de Caneliñas del primer proyecto industrial del gigante chino SAIC en suelo europeo. Tras una travesía oceánica de 39 días, un imponente buque portavehículos roro —con capacidad para 9.500 automóviles— completó la maniobra para descargar las primeras 700 unidades de la marca MG.

El vicepresidente de la multinacional, Wu Bing, no ocultó el calado estratégico de la operación al hablar de un «viaje inaugural» y un «arranque exitoso» de esta primera línea de distribución. «Es para Ferrol un momento histórico», destacó el directivo, antes de recordar el músculo de MG, que el año pasado puso en el mercado 4,5 millones de vehículos, de los cuales más de 300.000 se vendieron en Europa, consolidando a MG como la marca china más vendida del continente. «Este puerto será nuestro nuevo punto de partida para conectar Asia y Europa», ensalzó Bing, quien apostó decididamente por una «alianza local» que ya está generando empleo y que promete multiplicarse a medida que se completen las fases del proyecto: «Queremos que la cooperación sea como las olas del mar, fuertes y que vayan hacia adelante».

Rueda durante la celebración del acto de recepción oficial e institucional del primer buque transportador de vehículos del gigante automotriz chino SAIC Motor, a 9 de julio de 2026, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). Este relevante encuentro económico y portuario, desarrollado en los muelles del Puerto Exterior de Ferrol (Caneliñas), marca un hito logístico para el norte peninsular al consolidar a la terminal gallega como un punto estratégico para la importación y distribución de vehículos eléctricos y de nueva energía en el mercado europeo. / Raúl Lomba / E. P

Un destino atractivo y duradero

La puesta de largo del proyecto es también el resultado de negociaciones y conversaciones que tuvieron su punto álgido el pasado mes de abril, con el viaje del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a China para posicionar a la comunidad como un territorio idóneo para la inversión extranjera. En su intervención en Caneliñas, Rueda puso este jueves el foco en la trascendencia de lo que acaba de ver tras un recorrido por el puerto: «Es la primera imagen visible de un proyecto industrial de recorrido que está llamado a transformar el tejido industrial de Galicia». Para el mandatario autonómico, la presencia de la cúpula de SAIC pocas semanas después de anunciarse el acuerdo evidencia que la iniciativa «llegará a buen puerto» a través de una relación «estable y duradera».

¿Qué ha visto el capital chino en este rincón del Atlántico? Según el presidente de la Xunta, una combinación de «estabilidad, capacidad, infraestructuras, logística y talento», factores que se han conjugado bajo «el sello de Galicia Calidade». Rueda enfatizó que SAIC ha valorado de forma determinante las condiciones de un puerto exterior con calado para operar, espacio físico para expandirse, conexiones directas con las rutas internacionales y personal cualificado. «Ferrol conoce el valor y el significado de la industria; sabe lo que supone conseguirla y perderla, y por tanto valora la oportunidad de volver a crecer», concluyó Rueda, definiendo el proyecto como un motor para Ferrol y As Pontes, pero también como el revulsivo «que consolidará a toda Galicia como el gran polo de automoción que ya es en Europa. Apuntó además que con este primer desembarco de vehículos de MG «llega una decisión de futuro para Galicia y representa la voluntad de construir una relación estable y duradera que se realizará por fases».

Rueda junto al vicepresidente de SAIC y el alcalde de Ferrol. / Raúl Lomba / E. P.

Confianza internacional y orgullo local

En la misma línea técnica y estratégica se pronunció el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, quien calificó la llegada del buque roro a Caneliñas como algo que va mucho más allá de una simple operación logística: «Representa la confianza en este puerto y en Galicia para situarse en las rutas del comercio internacional». Álvarez remarcó el éxito con el que se desarrolló el operativo en una jornada de absoluta normalidad, un logro que atribuyó a la complejidad del engranaje portuario: «Detrás de cada operación hay muchas personas; profesionales del puerto, empresas estibadoras y todo un mundo de logística».

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visiblemente satisfecho tras meses de trabajo discreto y coordinación entre las distintas administraciones para armar la candidatura de la ciudad, puso el foco en la trascendencia del proyecto para la ciudad y la comarca. «Ferrol navega hacia un nuevo tiempo, también hemos pasado el cabo de Buena Esperanza», celebró el regidor, vinculando la llegada de SAIC y MG con un repunte en la población, el empleo y las oportunidades locales.

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«No solo es la llegada de un buque, es la confirmación de que el puerto de Ferrol está preparado para albergar proyectos industriales de esta magnitud. Tenemos capacidad logística y un enclave estratégico en el Atlántico; hablamos de diversificación y de futuro», ensalzó Rey Varela. El alcalde cerró su intervención con una mirada autocrítica al pasado de la comarca para reivindicar el orgullo recuperado: «Hemos vivido en muchas ocasiones que las oportunidades sucedían en otros lugares; hoy demostramos que podemos apostar por cosas importantes. Recibimos futuro y miramos al futuro con confianza; sigamos haciendo de Ferrol una ciudad a lo grande».