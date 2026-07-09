Ferrol se convierte en la puerta de entrada de SAIC en Europa: arranca el plan para el coche 'made in Galicia'

La estampa en el Puerto Exterior de Ferrol ya no es la del carbón del siglo pasado ni la del granel estático. Ahora la imagen la protagonizan 700 carrocerías, alineadas con precisión sobre una campa de casi 20.000 metros cuadrados. Son los primeros embajadores de SAIC, la multinacional china que ha elegido el norte de Galicia para desembarcar en Europa. Y lo ha hecho con un coche, el MG, que partirá de la explanada de Caneliñas por carretera a la red de concesionarios que tiene la compañía en España y el resto de Europa.

El atraque del Anji Forever, que partió el 1 de junio de Shanghái y atracó a primera hora de este miércoles en Ferrol, no es una simple anécdota aduanera ni una foto para los políticos. Se trata de un ensayo general con el que SAIC medirá el pulso a la logística gallega. Quieren ver cómo responden las grúas, cuánto tarda la estiba, cómo fluyen los camiones y si las carreteras de Ferrolterra aguantan el ritmo que exige la factoría del automóvil del siglo XXI. Un equipo formado por 45 trabajadores —20 consignatarios y estibadores y otros 25 profesionales de los servicios portuarios, como prácticos, remolcadores o amarradores— se encargó del proceso, que culmina este jueves. Con la escala del Anji Forever, SAIC auditará el atraque para comprobar si la geometría y las defensas de la dársena exterior de Caneliñas permiten operaciones de desembarque limpias y veloces con las rampas específicas de los megabuques modernos. También se cronometrará cuántos minutos lleva evacuar los 700 vehículos desde las entrañas del barco hasta el muelle, se evaluará la capacidad de la campa y la logística interna de almacenamiento temporal en la zona, y se medirá la sincronización institucional y aduanera para agilizar el transporte por carretera a través de la red vial.

Acto institucional

Con motivo de este desembarco, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participará durante la mañana de este jueves en el acto institucional por la recepción del primer buque portavehículos de SAIC.

El plan que se cocina entre Shanghái, San Caetano y los despachos de la Autoridad Portuaria de Ferrol no es de consumo inmediato. El gigante asiático juega a largo plazo, con una hoja de ruta en la que todo está diseñado: primero, convertir a Caneliñas en un hub de distribución con un barco mensual —ese goteo regular que da músculo a los puertos— y que de repetirse ese traslado de 700 coches dejaría más de 8.000 al año; segundo, levantar la planta de ensamblaje; y tercero, para el horizonte de 2031, poner a rodar 120.000 vehículos eléctricos e híbridos al año con el sello de "made in Galicia". El desembarco del gigante de la automoción SAIC en Ferrol va a suponer una sacudida sin precedentes para el mercado laboral de la comarca, con un impacto inmediato en dos grandes áreas de contratación: 540 empleos destinados a Producción y 460 orientados a la Logística.

Ferrolterra, tantas veces orillada en los grandes repartos industriales, se juega ahora su futuro en una campa portuaria. Se trata de un desembarco histórico en Caneliñas: los primeros 700 coches de SAIC ya están en el Puerto Exterior. Si los plazos se cumplen, Ferrol dejará de ser solo la puerta de entrada de los vehículos chinos para convertirse, en menos de dos años, en la cuna de su expansión europea.