Reino Unido adjudica al astillero noruego Vard el proyecto de casi 230 millones por el que pujaba Gondán

Astilleros Gondán confirmó esta semana la firma de un nuevo contrato de nueva construcción. En este caso, con su cliente de referencia, Østensjø Rederi, para el que producirá un segundo remolcador de altura. Con esta nueva incorporación la empresa asturiana que en su momento pujó por las instalaciones de Hijos de J. Barreras aumenta la carga de trabajo por encima de los diez barcos que tenía cuando se celebró la feria Navalia (entre sus dos divisiones, acero y fibra). En aquel evento, el vicepresidente de la compañía, Álvaro Platero Alonso, informó a FARO de los planes de la firma y también de las perspectivas de contratación, explicando que, entre otros proyectos, Gondán pujaba por dos grandes barcos para boyas para Reino Unido. Sin embargo, el país decidió adjudicarle finalmente el pedido al astillero noruego Vard. Un proyecto de 193.277.820 libras, casi 230 millones de euros al cambio actual.

Reino Unido había lanzado el programa Futures Afloat a través de Trinity House, la autoridad general de faros de Inglaterra, Gales, las Islas del Canal y Gibraltar. La intención del ente era «la adquisición de dos buques multifuncionales de última generación para el manejo de boyas», dando así reemplazo a dos unidades construidas en 1982 y 2006, respectivamente.

En concreto, la autoridad prevé jubilar los buques THV Patricia y al THV Galatea, «que ya están obsoletos», por lo que apostó por encargar «el diseño y la construcción completos de dos buques idénticos».

Según el documento de adjudicación, el astillero noruego Vard, que forma parte del grupo italiano Fincantieri, resultó adjudicado por delante de Gondán, siendo las dos únicas empresas que llegaron a la final para hacerse con el pedido. La firma de contrato está prevista para el 17 de julio.

El «Pole Star» construido por Astilleros Gondán. / INDIGO DIVISION SL

La firma asturiana ya había fabricado un barco de estas características. Se trata del Pole Star, que en un principio estaba proyectado para las instalaciones de Barreras de haber logrado hacerse con ellas. En este caso, es un buque de menor tamaño (70 metros de eslora) destinado a la Northern Lighthouse Board (NLB), autoridad encargada de la gestión de faros y boyas en Escocia y sus islas adyacentes, incluida la Isla de Man.

Nuevo remolcador

En lo que respecta al contrato con Østensjø Rederi, Gondán explicó que está desarrollado sobre el diseño Skipsteknisk ST-933 y que será buque gemelo del barco ya contratado el pasado mes de noviembre por el armador noruego. Ambos están concebidos «para operar en entornos offshore de alta exigencia», tendrán 50 metros de eslora, 17 de manga y una capacidad de tiro de 150 toneladas.

«Este nuevo contrato supone el buque número 23 construido para el armador noruego, consolidando una relación de largo recorrido basada en la colaboración, la confianza mutua y el desarrollo de proyectos navales de alto valor añadido», indicaron desde el astillero.