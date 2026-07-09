El proveedor Benteler celebra sus 20 años en Vigo

El proveedor de automoción Benteler cumple 20 años en Vigo y, para celebrarlo, reunió a trabajadores y autoridades en la factoría que el grupo tiene en el polígono de Valadares. Al acto acudió el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), que celebró las «dos décadas de crecimiento, compromiso e innovación».

Benteler, compañía de origen alemán, inauguró formalmente sus instalaciones en la ciudad olívica en julio de 2006. Es el último gran proveedor que se instaló en suelo vigués (ya que Snop, que fue posterior, se implantó en Nigrán), a donde llegó para acompañar a la planta de la entonces PSA Vigo en el lanzamiento del Citroën C4 Picasso. Ya en junio de 2019 inauguró la instalación de Mos.

Benteler emplea a 420 trabajadores directos entre las dos plantas, con picos que van hasta los 600 en momentos de alta carga de trabajo. Los últimos proyectos conocidos (a mayores de lo que fabrica para Stellantis) fue la asignación de piezas para los modelos de Rivian y Jeep en Estados Unidos.

Al acto de celebración asistió la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera; la presidenta de Ceaga, Patricia Moreira, o el director del CTAG, Luis Moreno, entre otros.

Inauguración de la planta de Benteler en Kénitra, Marruecos. / Benteler

El evento se celebró escasos días después de la apertura de la primera planta de Benteler en África. Se trata de la levantada en Kénitra, Marruecos, por 38 millones de euros para proveer directamente a Stellantis en el proyecto de la plataforma STLA Smart Car. Allí fabricará parachoques delanteros y traseros, ejes de torsión, amortiguadores y brazos de control, entre otros componentes.

A la ceremonia de inauguración asistieron, entre otros, el CEO de Benteler, Ralf Göttel, y el ministro de Industria y Comercio marroquí, Ryad Mezzour, que señaló que esta inversión «confirma, una vez más, el atractivo de nuestro país para empresas industriales líderes a nivel internacional». Se crean más de 300 empleos directos y, según el grupo, el país ofrece «unas condiciones marco excelentes».