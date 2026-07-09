Luis de Valdivia, premio a empresario del año de Aegama: «Lo natural sería marcharnos a Madrid, pero amamos Galicia y queremos contribuir a su desarrollo»

Ecoener se presenta como el «fruto de la visión de su presidente», Luis de Valdivia, cuando hace casi 40 años supo que las energías renovables no eran ninguna quimera. Aquella primitiva empresa que nació con el impulso a la minihidroeléctrica San Bartolomé, en pleno parque natural de las Fragas do Eume, es hoy una multinacional con presencia en seis países, una cartera de 815 megavatios (MW) en operación y construcción y 85 millones de euros de negocio. Por esa trayectoria y su compromiso «con la creación de valor sostenible», la Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (Aegama) lo han reconocido como empresario del año.

El homenajeado pone en valor el modelo de desarrollo de los proyectos de Ecoener basado «en la integración social y ambiental, incluso a costa de reducir parte de su rentabilidad. «Esto lo hacemos desde que nacimos como empresa en el año 1988 cuando no se hablaba de ecología, sostenibilidad o energías renovables», reivindicó De Valdivia durante la recogida del galardón en la tarde de este jueves en A Toxa. Lo que le ha valido, entre otras distinciones, la máxima calificación climática de la agencia Standard & Poor's Global Ratings y aparecer entre las empresas con mejor reputación de España en el panel Merco Empresas.

Ante los más de 200 invitados al evento, con empresarios y representantes institucionales, el primer ejecutivo de Ecoener recordó su compromiso con Galicia. Donde está su sede y «centro de decisiones estratégicas», a pesar de «las dificultades» de operar desde la comunidad en su estrategia de expansión internacional, ahora con el foco puesto en Europa y territorios de la OCDE. «Como os podéis imaginar, el sitio natural para nuestra empresa sería marcharnos a Madrid, pero hemos querido permanecer en Galicia porque amamos nuestra tierra y queremos contribuir a su progreso y desarrollo», aseguró.

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«Disrupción tecnológica»

Luis de Valdivia aprovechó la ocasión para resaltar el papel de los empresarios en plena tormenta geopolítica, con toda la incertidumbre que existe por esto, por los «continuos» cambios regulatorios y la aceleración tecnológica. «En mi sector tenemos una disrupción tecnológica cada seis meses», contó, subrayando la necesidad de mantener una visión de largo plazo sin renunciar a la capacidad de adaptación. «Que te den un premio es una alegría —concluyó—, pero que te lo den tus compañeros de profesión tiene un mayor valor».