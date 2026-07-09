Financiación para impulsar el crecimiento empresarial gallego

El crecimiento empresarial exige algo más que ambición. Necesita planificación, músculo financiero, visión estratégica y, cada vez más, capacidad para adaptarse a un entorno marcado por la incertidumbre. Con ese telón de fondo, el FORO Santander, organizado por Prensa Ibérica y FARO DE VIGO e impulsado por el Banco Santander, reunió el pasado martes, 7 de julio, a representantes institucionales, financieros y empresariales en el Pazo Los Escudos de Vigo para analizar cómo pueden las compañías gallegas afrontar con garantías sus procesos de expansión.

Bajo el título «Visión empresarial: estrategia y futuro», la jornada abordó uno de los grandes retos del tejido productivo gallego: cómo financiar proyectos de crecimiento y acompañar procesos de expansión.

El encuentro fue conducido por el jefe de sección de Economía de FARO, Julio Pérez, que se encargó de abrir la sesión y dar paso a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que intervino también en la jornada para reivindicar el papel de Galicia como territorio fiable, competitivo y preparado para atraer inversión.

«El liderazgo industrial se construye con anticipación»

«Hay decisiones que marcan el futuro de una empresa». María Jesús Lorenzana abrió con esa idea su intervención para plantear una pregunta de fondo: por qué una compañía decide invertir en un territorio y no en otro. La conselleira de Economía e Industria explicó que elegir dónde producir, innovar o construir futuro ya no depende solo de los costes, sino también de la confianza que ofrece cada territorio.

María Jesús Lorenzana. / Alba Villar

«El liderazgo industrial se construye con anticipación», defendió Lorenzana, que situó ahí la estrategia de la Xunta. A su juicio, los grandes proyectos no empiezan cuando se anuncian, sino mucho antes: cuando un territorio prepara suelo empresarial, apuesta por el talento, refuerza la innovación, planifica infraestructuras e incorpora la energía como factor clave de competitividad.

«Cuando una empresa invierte, busca una administración que tenga una capacidad de respuesta rápida y segura», sostuvo la conselleira. Ese papel lo vinculó con la Oficina Económica de Galicia, concebida como un interlocutor único para acompañar los proyectos durante todo el proceso inversor.

Lorenzana recordó que Galicia cuenta con 17 proyectos industriales declarados estratégicos y prevé incorporar casi 12 millones de metros cuadrados de suelo público hasta 2030, con más de 440 millones de inversión. El objetivo, resumió, es que cuando una empresa decida dónde construir su futuro, Galicia esté preparada para «ser elegida».

«Lo difícil es decidir cómo crecer»

Tras la intervención institucional, también hubo espacio para Rocío Pazos, directora territorial de Banco Santander en Galicia, quién centró su intervención en el reto del crecimiento empresarial. Las decisiones que se toman lejos del territorio, recordó, tienen un impacto directo en las compañías: «Nos afectan a todos: a los precios, al coste de la financiación y a la energía».

Rocío Pazos. / Alba Villar

Las empresas gallegas afrontan así una «nueva normalidad financiera». El reto ya no pasa solo por asumir la necesidad de ganar tamaño, sino por definir la mejor forma de hacerlo: «Todos tenemos claro que tenemos que crecer, pero lo difícil es decidir cómo», resumió Pazos.

Ese proceso exige estructuras financieras flexibles, adaptadas tanto al entorno como a cada proyecto empresarial. Ahí situó Pazos el papel de Banco Santander como socio de las empresas: acompañarlas desde la financiación, la especialización, el conocimiento y las capacidades internacionales de un gran grupo financiero.

Cómo se financia el crecimiento

La mesa redonda, moderada por Rocío Pazos, aterrizó el debate en una cuestión concreta: cómo se financia el crecimiento. José García Costoya, responsable Growth Banco Santander en Galicia marcó una de las primeras diferencias relevantes para entender el reto. No es lo mismo cubrir las necesidades ordinarias de una compañía que acompañar un proyecto de expansión. «El día a día se financia con un producto y el crecimiento empresarial se financia con estructuras financieras», resumió.

García Costoya explicó que las necesidades recurrentes suelen resolverse con soluciones más estándar, orientadas al corto plazo o al circulante. Sin embargo, cuando una empresa afronta una adquisición, una inversión productiva, un proceso de internacionalización o un salto de dimensión, el análisis debe partir del plan de negocio. A partir de ahí, añadió, se construye una estructura adaptada al proyecto, combinando distintas herramientas: deuda, capital, instrumentos híbridos o financiación estructurada. «La clave es que la financiación no ahogue el crecimiento, sino que lo acompañe», insistió.

Desayuno informativo de Banco Santander y Faro de Vigo. / Alba Villar

Desde el ámbito público, Raquel Rodríguez subrayó el papel de Xesgalicia como instrumento de promoción económica y defendió la colaboración público-privada como una palanca para desbloquear proyectos que el mercado, por sí solo, no siempre puede atender. «Tratamos de ser esa herramienta que favorezca para que los instrumentos privados funcionen», explicó. Rodríguez puso el foco en la necesidad de diseñar soluciones flexibles, especialmente en proyectos empresariales con más incertidumbre o en fases iniciales, donde la generación de ingresos todavía no está plenamente consolidada.

Por eso recomendó a las empresas que estén pensando en crecer que acudan a la Oficina Económica para estudiar, junto con los instrumentos públicos y privados disponibles, cuál es la estructura más adecuada. «Generar esa estructura financiera bien diseñada, en la que pueda haber fondo perdido, refuerzo de capital y deuda pública o privada, da mucha solidez a los proyectos», defendió.

Dos experiencias de crecimiento

La mesa incorporó también la experiencia directa de dos empresas que han afrontado procesos de crecimiento desde posiciones distintas.

Álvaro Guitard, managing partner en IBV y codirector general en grupo FIRE, relató un modelo basado en adquisiciones sucesivas de compañías. En su caso, la financiación fue imprescindible para poder ejecutar la expansión. «Nosotros no podríamos haber hecho esto sin financiación bancaria», admitió. Pero subrayó que el verdadero valor del socio financiero está en acompañar, revisar el proyecto y adaptar las soluciones a medida que la empresa va cambiando de tamaño.

El caso de Delikia, expuesto por su director financiero, Carlos da Concepción da Silva, partió de un contexto muy diferente. La compañía se enfrentó a la pandemia con una caída drástica de actividad, pero la empresa decidió no replegarse. La clave, señaló, fue combinar convicción empresarial, respaldo financiero y una vigilancia permanente de la liquidez. «Lo básico de un proyecto de crecimiento es que tengas siempre niveles de liquidez», afirmó. No se trata solo de ocuparse del presente, sino de anticipar escenarios.

Asistentes al desayuno informativo de Banco Santander y Faro de Vigo. / Alba Villar

La financiación apareció así como algo más que un recurso económico. También como una forma de ordenar el crecimiento. Guitard defendió que el análisis del banco ayuda a contrastar la idea, medir los riesgos y obligar a la empresa a pensar con más método. «La financiación es validación, exigencia y disciplina», resumió.

Para quienes estén pensando en dar el salto, los empresarios dejaron dos consejos principales. Da Concepción recomendó cuidar el talento interno porque son los equipos los que acaban ejecutando las ideas. Guitard, por su parte, insistió en que el empresario no puede saber de todo y debe apoyarse en especialistas cuando llega el momento de definir la estrategia financiera.

La jornada concluyó con una idea compartida: crecer rara vez es un camino solitario. Exige proyecto, financiación, equipo, paciencia y socios capaces de aportar flexibilidad. En un entorno marcado por la incertidumbre, la diferencia no está solo en querer crecer, sino en saber cómo hacerlo y con quién.