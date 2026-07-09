SAIC inicia contactos con proveedores gallegos y prepara la llegada de Hasco a As Pontes

La llegada de SAIC a Ferrol para su fábrica de ensamblaje de coches es algo que se gestó durante meses. El fuerte interés de Galicia se unió al cortejo de Pedro Sánchez para potenciar un acercamiento entre España y China y la necesidad de los propios fabricantes de asentarse en la UE para esquivar los aranceles. Tras la reactivación de los contactos el pasado octubre y el viaje de Alfonso Rueda al gigante asiático, la dueña de MG se decantó por la comunidad para primera factoría europea y, con ello, activó el desembarco también de proveedores para ir cerrando el ciclo productivo en suelo gallego. Las filiales de holding chino ya se están moviendo: a las pruebas de desembarco de vehículos de este miércoles en el puerto coruñés se suman los por ahora tímidos contactos con proveedores gallegos y, sobre todo, el futuro establecimiento de Hasco en As Pontes.

El proyecto de la planta para 120.000 coches MG al año se divide en dos fases a completar en 2031, como recoge el proyecto. Se trata de una fábrica de ensamblaje que importará los componentes «de forma predominante» y verá llegar las carrocerías ya pintadas. La forma de operar pasa por ser autosuficiente y, por eso, el desembarco de proveedores se dio por hecho desde un primer momento.

En el viaje de Rueda a China se citó con la logística Anji, que ahora trajo el buque Anji Forever, y con los proveedores Huayu Automotive Systems (Hasco) y Quingtao, este último de baterías. Fuentes conocedoras de las negociaciones mantenidas entre ambas partes explican que la parte del proyecto pensada para la localidad de As Pontes será, al menos en parte, protagonizada por el principal suministrador de componentes para las diferentes marcas de vehículos de SAIC, su participada Hasco.

El puerto exterior de Ferrol concentrará la parte logística y de ensamblaje (el taller representa un 16% de los 460.000 metros cuadrados) y la de componentes apunta a asentarse en la localidad coruñesa. Ahí es donde entra en escena un movimiento clave: la compra de las instalaciones de Einsa en la localidad coruñesa por parte de Xestur, operación confirmada el fin de semana por el alcalde, Valentín González Formoso, que lo calificó de «hito» que llega tras «meses de intenso trabajo, esfuerzo, discreción y coordinación entre administraciones».

Yanfeng

Por el momento, Hasco no ha confirmado ningún movimiento ante la Bolsa de Shanghái. Como tampoco se ha mencionado qué empresas dentro de la compañía (tiene más de 30 filiales) llegarían a suelo gallego ni qué piezas está previsto fabricar. Eso sí, al menos una de ellas sí ha visitado a proveedores gallegos: se trata Yanfeng, que ya tiene un base en Valencia y que está especializada en interiores, aunque también en transmisiones, sistemas térmicos, asientos, iluminación o electrónica. Se trata de nichos que, en su mayoría, están ya cubiertos por los proveedores ubicados en Galicia .

Las empresas locales consultados explican que se trata de meros contactos, que no hay proyectos todavía a los que ofertar y que hay cierto escepticismo. Desde el fabricante chino, por su parte, este miércoles se presentó la hoja de ruta tecnológica de MG para los próximos años, con la futura generación de la tecnología MG Plug-in Hybrid+, la introducción de la tecnología de batería MG SolidCore para estos modelos y una nueva fase de desarrollo de sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Coincidiendo con la llegada del primer buque a Ferrol, Rueda se reunió con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing, y otros representantes del grupo. El motivo de la reunión es «seguir hablando cara a cara» los detalles de la inversión y «los trámites para cumplir los plazos, muy exigentes».