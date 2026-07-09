Trabajo exige a la patronal textil subsanar las deficiencias detectadas en el convenio de las grandes empresas de moda
Urge la corrección de aspectos clave como la contratación temporal y las excedencias antes de poder registrar el acuerdo
La patronal se compromete a subsanar las observaciones para que el convenio siga su tramitación con normalidad
La CIG y UGT celebran la resolución de la Dirección General de Trabajo
El Ministerio de Trabajo ha plantado un alto el fuego burocrático a la patronal de las grandes multinacionales del textil (ARTE) —el transatlántico donde viajan Inditex, Mango o Primark— al suspender la tramitación de su polémico primer convenio estatal. La Dirección General de Trabajo exige subsanar de inmediato una larga lista de deficiencias que, según el ministerio, chocan de frente con la legalidad vigente, según informaron la CIG y UGT en un comunicado.
Entre las deficiencias detectadas por Trabajo figuran cuestiones de "enorme trascendencia" para los trabajadores del sector como la regulación de la prioridad aplicativa respecto de los convenios colectivos existentes, la contratación temporal, los contratos de sustitución, las excedencias, las reducciones de jornada o la jubilación forzosa, que deberán ser modificados antes de que el procedimiento pueda continuar.
Desde ARTE confirmaron que la tramitación del Convenio Colectivo del sector textil sigue con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento. En el "marco del proceso administrativo habitual", según explica la patronal, la autoridad laboral ha formulado "observaciones/requerimientos de subsanación" sobre el texto presentado. Estas observaciones, sostienen desde ARTE, no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado: se trata de un trámite ordinario previo a su inscripción.
ARTE "atenderá y subsanará" dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido, para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.
Convenio firmado en junio
En concreto, ARTE, que cuenta entre sus asociados con Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, y los sindicatos CC.OO. y Fetico firmaron a principios de junio el texto definitivo de este convenio, ante el rechazo de UGT y la CIG que no firmaron el acuerdo.
Tras la decisión de Trabajo, la CIG calificó la resolución de Trabajo como un triunfo que frena una "ofensiva patronal empobrecedora" liderada por grandes multinacionales y denunció que el texto estatal pretendía arrebatarles la capacidad de negociación en Galicia y anular los convenios provinciales vigentes para imponer peores condiciones laborales, por lo que exigen a la patronal que desista definitivamente de sus planes y reactive la negociación colectiva a nivel gallego.
Por su parte, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT), a través de su Sector de Comercio y Grandes Almacenes, valoraron "muy positivamente" la resolución dictada por la que se suspende su tramitación.
El sindicato señala que esta resolución supone un "respaldo" a sus advertencias desde que CCOO, Fetico y la patronal decidieron firmar un convenio que, lejos de mejorar las condiciones laborales del sector, incorpora numerosos preceptos que ahora Trabajo considera "incompatibles" con la legislación vigente y que deben ser corregidos antes de que el procedimiento pueda continuar, informa Europa Press.
UGT ha explicado que presentó un escrito ante la Dirección General de Trabajo solicitando que el convenio no fuera registrado y promoviendo su impugnación judicial. Así, la resolución de Trabajo incorpora expresamente ese escrito, junto con los presentados por otras organizaciones sindicales, dentro del expediente administrativo.
UGT ha señalado que durante toda la negociación ya había advertido que el convenio de ARTE suponía un "grave retroceso" para miles de trabajadores y que, además, presentaba "importantes dudas de legalidad".
Desde FeSMC-UGT reiteran que seguirán "utilizando todas las vías legales y judiciales necesarias para impedir que entre en vigor un convenio que, además de perjudicar a miles de trabajadores del comercio, debilita la negociación colectiva territorial y consolida un modelo que incrementa la flexibilidad empresarial en detrimento de los derechos laborales".
Fuente: La Opinión A Coruña
- El afloramiento de aguas profundas por el viento de nordés «congela» a los bañistas de las playas de la ría de Vigo
- La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
- Isabel y Adolfo, de Venezuela a Ourense con sus tres hijos para reabrir un puesto en la plaza de abastos: la inmigración que rescata el comercio en Ourense
- Muere una mujer de 60 años tras caer en un pozo y electrocutarse en Vigo
- Portugal da luz verde a la acuicultura del futuro con su primera macrogranja de peces en alta mar
- Un nuevo gigante emerge en la costa de Vigo: avanza la construcción de «Alto de Bouzas» con 15 pisos de altura
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- Carmen Villar, auxiliar de ayuda a domicilio desde 2009: «Somos las esclavas de la dependencia. No faltan cuidadoras; el SAF las está expulsando»