Sanxenxo adelanta a Vigo, A Coruña y Pontevedra: la oferta de vivienda nueva se revitaliza en Galicia con 5.400 pisos y casas

En España se vendieron más de 750.000 viviendas el pasado año, una cifra muy parecida a las comercializadas en los últimos compases de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Y los precios no paran de marcar récord tras récord. Pero entre los dos ciclos expansivos del mercado inmobiliario hay varias y fundamentales diferencias. El endeudamiento está a años luz de aquellos tiempos de criterios laxos cuando las hipotecas cubrían el 100% del valor y la población ha crecido. «Las transacciones de 2025 representaron una cuantía equivalente al 3,8% de los hogares, frente al 5,5% en el promedio del bum que hubo entre 2004 y 2007», detalla el Banco de España en su reciente informe anual, donde insiste en vincular los problemas de acceso a la vivienda y el intenso encarecimiento de los precios a, entre otras razones, una demanda que crece muy por encima de la oferta disponible. El déficit ronda los 750.000 inmuebles.

La construcción se mantiene también lejos de los niveles de la burbuja. A pesar del notable acelerón. Las viviendas nuevas en Galicia alcanzaron las 5.436 en 2025 tras un incremento del 25,1% respecto al ejercicio anterior, según los datos que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE). Son casi 1.100 pisos y casas más que en 2024 y la mayor cantidad desde 2010. La subida es todavía más contundente en el caso de las rehabilitaciones: 32,5%, hasta un total de 1.015. No se veían estos niveles de recuperación de viviendas antiguas desde hace casi veinte años. Prácticamente dos de cada diez hogares a estrenar en la comunidad llegaron por esta vía, impulsada por el maná de fondos europeos Next Generation. A las obras de rehabilitación hay que sumar las mejoras en cubiertas (619) y fachadas (710).

La Xunta modificó en 2023 y 2025 la normativa de habitabilidad en Galicia para favorecer la reconversión de bajos y locales comerciales en vivienda, aprovechando los muchos establecimientos que quedaron desiertos por la reestructuración de los bancos y el goteo incesante de cierres del comercio ante el auge del online. No vale cualquiera. Deben estar en edificios de uso residencial ya, aunque tengan acceso directo desde la vía pública. ¿Se notan las facilidades? Las viviendas creadas en locales se dispararon el 551%, pero todavía se mueven en volúmenes casi simbólicos: 55.

Evolución de la construcción de viviendas en Galicia / Hugo Barreiro

A la cabeza de la creación de nuevas viviendas en Galicia no está ninguna de las grandes urbes. Sanxenxo lideró la expansión del mercado inmobiliario con 635 pisos y casas a lo largo de 2025 (12% del total), lo que supone un alza del 85,7%. En Vigo fueron 628 después de una caída anual del 7,1%. Pontevedra disparó el número de inmuebles a estrenar el 152% y llegó a los 491; y un 246% se elevaron en Oleiros, hasta los 340.

A Coruña se quedó con 304 (-33,6%); en Ames se multiplicaron casi por nueve, con 215; 215 también en Lugo (-29,3%); 172 en Vilagarcía (65,4%); 166 en Santiago de Compostela (-34,9%); 164 en Carballo (446%); 116 en Arteixo (33,3%); 114 en Ferrol (123%); y 108 en Ourense (-25%). Destacan también Cangas de Morrazo con 73 (19,7% de alza); 73 en Mos (217%); 51 en Moaña (82%); 45 en Miño (-34,8%); y 43 en Nigrán (34,4%).

88 concellos sin obras

Alrededor del 70% de todas las nuevas viviendas levantadas el pasado año en la comunidad se concentraron en solo los 13 concellos con mayor actividad inmobiliaria. En otros 88 no se construyó ninguna.

Los inmuebles destinados a uso residencial superaron alcanzaron los 976.000 metros cuadrados de superficie y 364.800 metros cuadrados en el caso del terreno ocupado. El presupuesto de la ejecución material engordó el 12,6% y ascendió a 486 millones de euros. Los proyectos incluyeron 6.743 garajes. En comparación con 2024, son 856 nuevas plazas más.

Entre la edificación orientada a otros usos, el mayor ritmo de construcción se registró en los almacenes: 356 (201 en 2024). Se llevaron adelante 161 instalaciones para agricultura y pesca; 72 para la industria; 3 para transporte y comunicaciones; 11 para servicios burocráticos; 33 para comercio; y 48 para otros servicios.