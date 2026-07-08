La planta que Indra proyecta en Galicia generará el triple de empleo que la prevista para Asturias

La estrategia de Indra para desplegar sus fábricas de vehículos blindados tiene en vilo a Asturias. A día de hoy, y tras muchos avances y retrocesos, solo parece asegurado que el tallerón de Gijón tendrá un papel protagonista en ese plan que se ha ido adaptando a los cambios dentro y fuera de la multinacional de tecnologías y defensa. En juego están 1.000 empleos directos y otros 2.300 indirectos.

¿Cuántas fábricas de vehículos blindados pondrá en marcha Indra?

En marzo de este año –cuando Indra estaba presidida por Ángel Escribano y firmó un acuerdo con la surcoreana Hanwha para fabricar los obuses autopropulsados sobre cadenas que le adjudicó el Ejército– la multinacional española anunció que, además de la planta de Gijón, se requería "una planta de integración adicional". Ya por entonces Indra estaba negociando con Duro Felguera –a la que le había comprado el Tallerón– la adquisición del taller de Felguera Construcciones Mecánicas en el distrito langreano de Barros para convertirlo en la segunda gran fábrica de vehículos blindados. Lo que no contaba Indra es que Duro, al borde del concurso de acreedores en aquel momento –el juez ha avalado ahora su plan de reestructuración– iba a rechazar sus ofertas al considerar que estaban por debajo de los precios de mercado. En abril Ángel Escribano se apeó de Indra y Ángel Simón tomó los mandos de la compañía. Cambio de planes. Por sorpresa, Frank Torres, el director de Indra Land Vehicles, la división de vehículos militares, anunció el mes pasado en la feria internacional de defensa de París (Eurosatory) que harían falta "dos fábricas más" a añadir a la de Gijón y que debían "concretarse de forma rápida porque necesitamos que estén operativas en 2027". Por primera vez se habló de una tercera fábrica, que Torres situó también en el Norte de España. LA NUEVA ESPAÑA desveló los avanzados planes que tenía Indra para ubicarla en la localidad coruñesa de As Pontes.

¿Serán todas las plantas iguales?

Inicialmente Gijón y Barros iban a ser dos grandes factorías de vehículos blindados. Ahora, en el segundo caso, ya no parece tan claro con los datos que han ido aportando Indra y el Gobierno regional de Asturias. Indra ha dejado claro que los cuatro programas especiales de modernización (PEM) del Ejército de los que es adjudicatario –los casi 600 vehículos entre obuses autopropulsados sobre cadenas y ruedas, vehículos lanzapuentes y vehículos anfibios de combate– requerirán un volumen de trabajo que generará 1.000 empleos directos en sus plantas. Con respecto al Tallerón de Gijón, Indra ha señalado que en la división de vehículos blindados, que ya cuenta con 200 trabajadores, se podría alcanzar a finales de 2027 los 600 empleos (en la planta se llegará a los 850, pero añadiendo al personal de la división de control aéreo que ya está en Gijón). Además, el Principado, para dejar claro que Indra sigue apostando por el taller de Barros, ha señalado que los planes de la compañía para la nave de Langreo "incluyen la generación de más de un centenar de puestos de trabajo directos". Si se suman los 600 de Gijón y los 100 de Barros dan como resultado 700. Aún quedaría otros 300 empleos directos para llegar a los 1.000 previstos, que se localizarían en la tercera planta, la que ahora se plantea en As Pontes. Con este esquema, la factoría gallega sería en realidad, por volumen de empleo, la segunda factoría de la compañía. Lo que parece claro es que las tres no serán fábricas gemelas y que con los tiempos que maneja Indra (quiere que estén operativas a finales de 2027) la peor situada es la de Barros, puesto que si no hay acuerdo de compraventa con Duro y hay que acudir a un proceso de expropiación previa declaración de proyecto de interés podría pasar mucho tiempo. No obstante, Indra optará a más PEM y esa necesidad de Barros podría ser futura si con dos plantas –como se preveía inicialmente– se cubren los actuales contratos.

¿Y por qué se negocia también con Santa Bárbara?

Para ganar capacidad de fabricación inmediata, Indra también explora un acuerdo con Santa Bárbara Sistemas para producir los obuses autopropulsados. Sin embargo, esa opción que permitía utilizar la capacidad de las fábricas de Trubia y Alcalá de Guadaíra y la experiencia en obuses de su matriz GDELS deja importantes factores por resolver. Uno de ellos es si se rompería con ello el acuerdo firmado con la surcoreana Hanwha para los obuses sobre cadenas o el que se está cerrando con Rheinmetall para los obuses sobre ruedas para utilizar las plataformas de Santa Bárbara y cómo se conciliaría eso con el requisito de Defensa de contar con un proyecto con autoridad de diseño que permita exportar los nuevos vehículos en el futuro.

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¿Como afecta la indecisión de Indra a la industria asturiana?

La posibilidad de contar con dos grandes factorías de vehículos blindados en Asturias y con su fuerte capacidad de arrastre de actividad había generado fuertes expectativas en la industria de la región, pero la indecisión está generando un efecto contrario que la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei) ya está detectando. En su último informe sobre producción industrial señala que "en lo que respecta a las expectativas, se ha mantenido una cierta preocupación en las empresas por el clima de incertidumbre a nivel internacional y, en mayor medida, en lo que respecta a los planes para la instalación de nuevas plantas relacionadas con la industria de la defensa, que se han visto sacudidos por cambios de estrategia en la principal empresa nacional del sector". La alusión a Indra es inequívoca.