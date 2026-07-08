Lluvia de dividendos en julio: Repsol, Iberdrola y una decena de cotizadas que pagarán 7.150 millones este mes

Los accionistas disfrutan un poco más al llegar julio, uno de los meses más lucrativos del calendario empresarial en cuanto a repartos de dividendos. Este mes, el núcleo fuerte del Ibex 35 tiene previsto repartir hasta 7.150 millones de euros entre sus accionistas en uno de los momentos álgidos del calendario de dividendos. Precisamente esta semana, Repsol, Acciona y Endesa serán algunas de las empresas que aprovecharan del verano para retribuir a sus accionistas, aunque no son, ni mucho menos, las únicas.

Este mismo miércoles será el turno de la petrolera española Repsol, compañía que desembolsará 609 millones de euros, con un cupón de hasta 0,55 euros por título. Además, ha incrementado su rentabilidad un 10% con respecto al mismo periodo del año anterior. Para poder percibir este pago, la fecha límite venció el pasado lunes, 6 de julio.

Acciona paga 5,75 euros por título

Tras el pago de Repsol, llegará el de Acciona. La compañía de grandes infraestructuras pagará un macrodividendo de 5,75 euros por acción a sus inversores que corresponde a todo el ejercicio de 2025, dentro de un desemboloso de 313 millones de euros.

Para optar a este cupón, deberá disponer de títulos antes del 7 de julio, el pasado martes. Indra también se suma a la oleada de retribuciones. La compañía que preside Ángel Simón tiene previsto abonar a sus inversores con 0,30 euros brutos por acción este jueves, 9 de julio.

Más allá de estas tres cotizadas, Endesa tiene previsto remunerar a sus accionistas con 1,084 euros brutos por título este viernes, 10 de julio. La compañía desembolsará más de 1.100 millones de euros, equivalente a un cupón de 1,084 euros por acción. El martes fue el último día para percibir el pago.

Iberdrola paga 2.885 millones

No obstante, el dividendo ‘gordo’ que protagonizará el mes de julio será una de las últimas. La recta final del mes concentrará los mayores desembolsos. Iberdrola desembolsará hasta 2.885 millones de euros el próximo 27 de julio, aunque el último día para optar a este cupón ya pasó: la fecha límite era el 3 de julio. La eléctrica que dirige Ignacio Sánchez Galán pagará un dividendo de 0,55 euros por título, y dejará a la discreción de sus accionistas optar por un pago en títulos o acciones.

FCC, Rovi y Acerinox

La próxima semana también estará repleta de pagos. El próximo lunes, 13 de julio, Colonial pagará un cupón de 0,29 euros por acción, aunque los títulos con derecho a percibir dejarán de cotizar este jueves, 9 de julio. Tras el pago de Colonial, Fluidra pagará 0,32 euros por acción el próximo martes.

El miércoles, 15 de julio, la farmacéutica madrileña Rovi repartirá 0,95 euros por título. FCC abonará una devolución de la prima de emisión de 0,50 euros por acción el 16 de julio, que, a diferencia de un dividendo tradicional, no se paga con cargo a beneficios. La sigerúrgica española Acerinox desembolsará 76 millones de euros el viernes, 17 de julio, con un dividendo de 0,31 euros por acción.

Fuente: El Periódico