INEO movilizó 20 millones de euros para proyectos tecnológicos en dos décadas

La Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia (INEO) sopla este año 20 velas en su tarta de cumpleaños. Y lo hace presumiendo de datos. A lo largo de los dos últimos años, ha contribuido a la digitalización de más de 1.800 empresas gallegas, ha asesorado individualmente a 950 y ha reunido a unas 5.000 personas en el centenar de talleres que ha organizado. En el último año, ha gestionado 1,65 millones de euros de fondos públicos para proyectos impulsados por la entidad para sí misma o sus socios, cantidad que se eleva a unos 20 millones en las dos últimas décadas. Son algunas de las cifras presentadas en la última asamblea general ordinaria de la patronal autonómica, celebrada a principios de junio.

INEO, con sede en Vigo, está «especializada en ofrecer servicios que son de interés y necesidad para las empresas tecnológicas, pero también para las interesadas en digitalizarse», como destaca su director de Operaciones, Luis Rey. «Son 20 años impulsando la tecnología de Galicia», apunta. Su presidenta, Lourdes Guerra, subraya que la misión es «defender al sector y fomentar que haya trabajo, conocimiento y talento». «Tramitamos ayudas y subvenciones», comenta, a la vez que pone en valor los retos del gremio: engrosar la lista de profesionales para cubrir la creciente demanda y potenciar la formación en áreas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la digitalización o la aplicación de métodos de trabajo novedosos.

Guerra destaca la presencia institucional de INEO en los principales organismos empresariales y tecnológicos de Galicia y España. La asociación forma parte de Conectic, la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, y del patronato de Gradiant, el centro tecnológico gallego especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, ocupa una de las vicepresidencias de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), siendo la única asociación del sector TIC con representación en su dirección. En el ámbito provincial, el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, forma parte de la junta directiva de INEO.

Lourdes Guerra, presidenta de INEO. / Pedro Mina

La presidenta aseguró que esta presencia en organizaciones empresariales responde a la vocación transversal de la asociación. «No solo nos movemos en el ámbito tecnológico, tenemos que estar presentes en todos los sectores, ya que la tecnología llega a todas partes», señaló. Otra de las funciones que desempeña es la organización de acciones para impulsar la internacionalización de las empresas TIC a través de misiones directas, inversas o jornadas de mercados específicos.

Como trasladó en la última asamblea de INEO la directora del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), Covadonga Toca, el sector TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) representa ya el 2,5% del PIB gallego, genera más de 23.000 empleos y cuenta con más de 3.100 empresas. Con el objetivo de impulsar el crecimiento, la innovación, el talento y la transformación digital para que Galicia sea referente a nivel europeo, la Xunta aprobó recientemente el Plan director de la industria TIC, que se elaboró con la participación activa del sector.

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El sector TIC gallego factura cerca de 4.000 millones de euros al año y experimentó un ritmo de crecimiento del 21% desde el año 2020, con 4.000 nuevos profesionales. A pesar de estos buenos datos, este gremio presenta una importante fragmentación, una ausencia de medianas y grandes empresas y una excesiva especialización hacia las actividades de programación y consultoría (el 67% se dedican a esta labor), por lo que resulta necesario impulsar la creación de nuevas soluciones para aportar valor añadido.