Los españoles son los campeones de Europa... en los días que necesitan para desconectar del trabajo

Según una encuesta europea realizada por SD Worx, empresa especializada en gestión de recursos humanos, administración de nóminas y servicios de gestión del talento, los trabajadores españoles consideran que necesitan una media de 27,1 días de vacaciones para desconectar completamente del trabajo y recuperar energías. La cifra se sitúa muy por encima de la media europea, que alcanza los 17,3 días, y coloca a España entre los países cuyos profesionales sienten una mayor necesidad de recuperación.

Mientras los empleados españoles consideran necesario disponer de más de 27 días para desconectar, la cifra se reduce hasta 8,5 días en Reino Unido, alcanza los 12,9 en Francia y llega a 14,7 días en Alemania. «La digitalización ha transformado nuestra forma de trabajar. Somos más ágiles, colaboramos desde cualquier lugar y accedemos a la información en cuestión de segundos. Sin embargo, esa misma conectividad también ha hecho más difícil establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal», destacan desde SD Worx.

Pablo Hernández Gamarra

Los datos del informe HR & Payroll Pulse 2026 de SD Worx reflejan que casi la mitad de los trabajadores europeos (48%) reconoce estar insatisfecho con su equilibrio entre vida laboral y personal, mientras que un 27% afirma sentirse insatisfecho con su trabajo en términos generales. «Cuando la recuperación depende exclusivamente de las vacaciones, es posible que el problema no esté únicamente en el descanso, sino en cómo se vive el trabajo durante el resto del año», comentan desde la empresa.

Bienestar laboral

Indica SD Worx que, «por segundo año consecutivo, el bienestar laboral aparece como el principal reto para los responsables de recursos humanos europeos, por delante incluso de la retención del talento o la atracción de nuevos profesionales»: «Este cambio refleja una transformación profunda en la forma en que las organizaciones entienden la gestión de personas. Los empleados valoran especialmente entornos que les ofrecen estabilidad, seguridad, reconocimiento y un equilibrio razonable entre vida profesional y personal».

Una de las reflexiones que lanza SD Worx es que, «quizá, la cuestión no sea únicamente cuántos días necesitamos para descansar». «La verdadera pregunta es si estamos construyendo organizaciones donde las personas puedan mantener niveles saludables de energía, motivación y compromiso durante todo el año. Para lograrlo, cada vez más organizaciones están apostando por una mejor planificación de plantilla, una distribución más equilibrada de las cargas de trabajo y modelos de gestión que permitan anticipar necesidades en lugar de reaccionar cuando aparecen los problemas», apostilla.