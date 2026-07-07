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Bico de Xeado se alía con Bimba y Lola para lanzar una edición especial muy veraniega

El nuevo helado Cala Bimba se regala hasta fin de existencias con la compra de prendas de la colección pop-up de Bimba y Lola

Edición especial Cala Bimba de Bico de Xeado.

Edición especial Cala Bimba de Bico de Xeado. / LOC

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RAC

Bergondo

La bergondesa Bico de Xeado y la firma viguesa de moda Bimba y Lola han unido sus caminos con la creación de un helado con un sabor ideado especialmente para las tiendas pop-up de Cala Bimba, presentes en las localidades de Sanxenxo, Menorca y Tarifa. Para esta edición especial, que se regala hasta fin de existencias con la compra de alguna prenda de la colección, han elegido el calamansi, un cítrico tropical, como ingrediente principal.

La propuesta se dio a conocer el pasado 4 de julio en Sanxenxo, donde el carrito bici de Bico de Xeado recorrió el Paseo de Silgar repartiendo helados de Cala Bimba entre vecinos y visitantes. Como explican sus impulsores en un comunicado, las dos marcas de origen gallego comparten una forma de entender el producto desde lo local y proyectarlo más allá de su lugar de origen. "El helado Cala Bimba nace como una extensión del universo de la colección: una propuesta fresca y cítrica de calamansi, un fruto originario del sudeste asiático con notas entre la lima, la mandarina y la naranja, pensado para acompañar los días más largos del verano", apuntan.

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Con esta colaboración, Bimba y Lola y Bico de Xeado, además de poner en valor su origen compartido, "celebran una manera de vivir el verano desde lo local, uniendo moda, territorio y sabor" con una propuesta que busca crear experiencias que trasciendan al producto y conecten con el público a través de los sentidos.

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Fuente: La Opinión A Coruña

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