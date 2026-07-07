BBVA refuerza su apuesta por los autónomos con bonificaciones de hasta 1.060 euros y financiación preferente

BBVA ha reforzado su propuesta para autónomos con una oferta que combina bonificaciones económicas, soluciones digitales y productos financieros adaptados a las necesidades de cada actividad profesional. El objetivo es atrapar nuevos clientes, mediante un sistema de incentivos que eleva el importe máximo bonificable hasta los 1.060 euros, al tiempo que impulsa una estrategia de especialización por sectores para ofrecer un acompañamiento más personalizado.

En cocnreto, la nueva propuesta incluye ventajas como un TPV gratuito durante los doce primeros meses, financiación para el desarrollo de la actividad empresarial con un tipo máximo de euríbor más un 1% y descuentos en carburante, e iniciativas dirigidas a facilitar la gestión diaria de los negocios y apoyar su crecimiento.

Bonificaciones adaptadas al uso de cada cliente

La promoción se estructura en torno a cinco indicadores principales: domiciliación de ingresos, uso de la tarjeta, domiciliación de recibos, utilización de Bizum y mantenimiento de saldo en cuenta. Los nuevos clientes pueden decidir qué requisitos cumplen para acceder a las distintas bonificaciones, de forma independiente y sin penalizaciones.

La mayor recompensa corresponde a la domiciliación de ingresos, que permite obtener una bonificación de 400 euros. A ello se suman incentivos de 120 euros por el uso de la tarjeta y otros 120 euros por la domiciliación de recibos.

Como novedad, la entidad incorpora también Bizum dentro del programa de incentivos. Los nuevos clientes que utilicen este servicio podrán recibir una bonificación adicional de 120 euros, una decisión que responde al creciente uso de esta herramienta para realizar pagos y transferencias inmediatas tanto en el ámbito personal como profesional.

Asimismo, aquellos autónomos que mantengan un saldo medio mensual mínimo de 10.000 euros en su cuenta podrán acceder a una bonificación adicional de 300 euros, lo que eleva el importe máximo de la promoción hasta los 1.060 euros.

Una oferta especializada por sectores

Además del programa de incentivos, la entidad continúa avanzando en la sectorización de su oferta, desarrollando soluciones y servicios específicos para sectores prioritarios como la hostelería, el agroalimentario, la salud y farmacia, el transporte o las franquicias. Ejemplos de estos servicios son un asesoramiento personalizado en ámbitos como la gestión de cobros, la financiación de inversiones, las necesidades de circulante, la digitalización de los negocios o la planificación financiera. La propuesta incluye también TPV gratuitos durante los doce primeros meses, financiación para inversiones y necesidades de liquidez con un tipo máximo de euríbor más un 1%, así como descuentos en carburante.

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En última instancia, la propuesta se completa con una experiencia digital que permite gestionar el negocio desde la aplicación y la web de BBVA. El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha destacado que "los autónomos desempeñan un papel esencial en la economía española y representan una parte fundamental del tejido productivo del país". En este sentido, ha señalado que la entidad pretende reforzar su acompañamiento "en todas las etapas de su actividad", poniendo a su disposición soluciones que combinan financiación, tecnología y asesoramiento especializado para ayudarles a afrontar los retos de su día a día y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.

Fuente: El Periódico