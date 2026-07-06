La Xunta da luz verde a una instalación de baterías de 6,7 millones del grupo alemán Steag en O Rosal para potenciar las renovables

A Galicia, una de las grandes potencias verdes del país, le falta capacidad de almacenamiento para dar un verdadero impulso la transición energética. «Si queremos avanzar en la descarbonización de nuestra economía, necesitamos incrementar el peso de las renovables en el mix energético y aquí es donde entra en juego el almacenamiento, como la llave maestra que permite que las renovables pasen de ser una fuente variable a ser la base sólida de nuestro sistema eléctrico», reconocía recientemente Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Minas. La Xunta aspira a convertir la comunidad en un «hub de gestión energética inteligente». Además de todos los proyectos en marcha de hidroeléctricas de bombeo y otras iniciativas de almacenamiento, en la ventanilla de la administración hay casi medio centenar de expedientes para la instalación de baterías que suman cerca de 500 megavatios (MW).

Entre ellos, el sistema que quiere implantar Sens Ebro en la localidad de O Rosal. La filial española del grupo alemán Steag acaba de conseguir el visto bueno medioambiental a la instalación, que tiene una potencia de 4,5 MW y puede almacenar 18 megavatios hora (MWh) en cuatro horas. Son cuatro baterías, un centro de transformación y otro de protección y medida que ocupan una parcela de 2.764 metros cuadrados al suroeste del concello pontevedrés, frente a la carretera provincial PO-353. La energía se evacuará mediante una línea subterránea de media tensión hacia la subestación O Rosal con una longitud de 397 metros por carreteras asfaltadas.

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático concluye que no es previsible que el proyecto tenga efectos adversos significativos en el entorno, siempre que se cumplan los compromisos de la promotora y los señalados por la propia administración. Se realizó una evaluación de impacto ambiental simplificada. Participaron en el examen 11 organismos y no hubo ninguna alegación durante la fase de exposición pública.

Localización del proyecto BESS Ebro Energy O Rosal / FDV

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural descartó la presencia de espacios naturales protegidos en el emplazamiento del sistema de baterías. Tampoco especies recogidas en el Catálogo galego de árbores senlleiras, ni áreas prioritarias para avifauna amenazada. «La alternativa seleccionada, al implantarse en una parcela dedicada a fines agrarios o de pradería, la ausencia de tramos aéreos y una evacuación mayoritariamente subterránea, permite minimizar la fragmentación de hábitats, reducir el riesgo de colisión o perturbación sobre la avifauna y limitar la afección paisajística y ecológica del conjunto de la actuación», señala la resolución publicada por la Xunta.

Patrimonio Cultural constató que la zona donde se localiza el BESS Ebro Energy O Rosal existen varios bienes catalogados, especialmente Casa da Pousa, pero «no aprecia una afección señalable» por el trazado de la línea eléctrica al discurrir por la red de carreteras, «hecho que también reduce el potencial de afectar al patrimonio arqueológico».

Observaciones del concello

En un primer informe, el Concello de O Rosal realizó «una serie de consideraciones y observaciones que, en su parte ambiental, se refieren esencialmente a la valoración de ciertos impactos ambientales sobre determinados factores ambientales», como posibles espacios naturales protegidos por la Rede Natura 2000, salud pública, paisaje, patrimonio cultural... La Xunta asegura que Ebro Energy le dio contestación con información complementaria. A pesar de eso, el gobierno local emitió un segundo informe «en el que esencialmente alude nuevamente a las cuestiones ya expuestas en su informe anterior». «Los aspectos ambientales señalados por el Concello de O Rosal fueron debidamente evaluados por los órganos sectoriales competentes por razón de la materia, que se pronunciaron al respecto de forma favorable», subraya la administración autonómica.