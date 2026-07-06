Stellantis Vigo avanza con los proveedores un segundo restyling del Peugeot 2008

No era el plan previsto en un primer momento, ni cuando se anunció la plataforma industrial STLA Small, pero es el que lleva ya muchos meses cociéndose. Stellantis Vigo trabaja en un segundo restyling del Peugeot 2008, una modernización para exprimir el todocamino vigués ante la llegada de la próxima generación. Un movimiento en el que la factoría trabaja con algunos de sus proveedores, como es el caso de Forvia, grupo al que le ha adjudicado el nuevo salpicadero y que está ahora decidiendo a qué planta asignar la carga de trabajo, con la de Ourense pendiendo de un hilo. Una prórroga del conocido internamente como P24, que acumula más de seis años en Balaídos, que dará origen al P2J y que podrá traer aparejada una modenización de la plataforma sobre la que se fabrica el 2008, la CMP.

Aunque el bum de los SUV no está ni mucho menos en su mejor momento, el Peugeot 2008 ha ido capeando el mercado y ganándose a los consumidores. El año pasado lo cerró con 171.438 unidades comercializadas en Europa (UE y Reino Unido), colocándose como octavo dentro del Top 10 siendo el principal aumento interanual al crecer un 5,9% respecto a 2024. La gallina de los huevos de oro, ya desde su lanzamiento, que ocupa en solitario el Sistema 1 de Balaídos desde el punto y final del proyecto M3-M4, es decir, los Peugeot 301 y Citroën C-Elysée.

Para lograr la supervivencia del coche, Stellantis ya aplicó un primer restyling que comenzó a comercializarse en el verano de 2023. Llegó con un nuevo frontal y otros cambios estéticos, además de nuevas motorizaciones con mejora en la versión 100% eléctrica y, más tarde, con el motor híbrido de tecnología MHEV, siglas en inglés para mild hybrid electric vehicle, conocido en castellano como semihíbrido o microhíbrido.

Stellantis busca ahora dar una nueva cara al vehículo, pero la situación actual es muy diferente a la de entonces. Balaídos tiene ya asignada una nueva plataforma industrial, que en un principio se llamaba STLA Small y que ahora, tras el nuevo plan estratégico impulsado por Antonio Filosa, es la STLA One. Lleva meses trabajando en su desarrollo, una labor que ha ido cambiando con el paso del tiempo (se llegó a barajar un DS3 en versión SUV con destino a Vigo) y que se va despejando según se acerca la fecha del lanzamiento.

La prórroga del P24, conocido internamente como P2J, se proyecta junto al P1J, nombre para la modernización de los Peugeot 208 y Opel Corsa de Figueruelas (Zaragoza). En suma, sería actualizar los modelos para equipararlos a los nuevos que se producirán con la plataforma STLA que compartirán las plantas viguesa y aragonesa, los P1X y P1H, respectivamente. Los primeros apuntan a centrarse en las motorizaciones a combustión e híbridas, mientras que los segundos se orientarían exclusivamente hacia la fabricación de unidades eléctricas, como apuntó La Tribuna de Automoción. Una vuelta de tuerca que haría convivir la CMP y la STLA y que llega con el borrón y cuenta nueva realizado por Filosa frente a lo planteado por el anterior CEO, Carlos Tavares.

La empresa se encuentra en estos momentos en plena adjudicación de componentes para el restyling. Y uno de los proveedores que resultó adjudicado es Forvia. La compañía informó a sus trabajadores en España de que había sido seleccionada por Stellantis para continuar produciendo los salpicaderos de los P1J y P2J. Sin embargo, también matizaron que todavía no sabían a qué instalación asignar el pedido.

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Faurecia Interiores Orense (nombre oficial) es la que produce en la actualidad el salpicadero del P24 y lograr la prórroga permitiría a la planta coger aire después de no entrar en la STLA y de no lograr el reciente pedido con Renault. Según Forvia, concentrará en una sola planta la producción del componente y está analizando cuál elegir. La duda se despejará pasado el verano y la encargada será la planta gallega o la zaragozana de Tarazona.