Netflix roza los 930 millones de facturación en España tras ganar un 30,2% más en 2025

Netflix Servicios de Transmisión España, la filial principal de la plataforma de entretenimiento estadounidense en el mercado español, registró un beneficio neto de 15,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 30,2% respecto a los 12,2 millones obtenidos en el ejercicio de 2024.

La cifra de negocios de la sociedad para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2025 ascendió a 928,19 millones de euros, frente a los 786,62 millones de 2024, lo que implica un aumento de alrededor del 18%, impulsado por unos ingresos por transmisión que pasaron de 784,24 millones a 926,50 millones de euros, un 18,1% más.

El beneficio operativo se situó en 20,59 millones de euros, frente a los 15,77 millones de 2024, lo que refleja una mejora cercana al 30,6%, mientras que el beneficio después de impuestos avanzó desde 12,24 millones hasta 15,94 millones de euros, con un aumento en torno al 30,2%, según las cuentas depositadas por la compañía en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso Europa Press a través de Informa.

La fuente principal de ingresos son «las cuotas de membresía mensual», que se facturan antes del inicio de cada período y se reconocen proporcionalmente a lo largo del mismo, mostrando los ingresos netos de los impuestos que se cobran a los miembros y se remiten a las autoridades.

Los ingresos diferidos recogen las cuotas facturadas aún no reconocidas y las tarjetas de regalo y otras afiliaciones prepagadas que no se han canjeado. La filial española tuvo un promedio de 81 empleados al cierre de 2025, frente a los 68 del ejercicio 2024, mientras que los sueldos, salarios y asimilados ascendieron a 13,04 millones de euros, frente a 12,11 millones un año antes.

Estructura societaria en España

La sociedad actúa como distribuidora de acceso al servicio Netflix en España en virtud de un acuerdo de distribución con Netflix International B.V., a la que abona un cargo de distribución, y el margen operativo que retiene «constituye una rentabilidad de plena competencia, de acuerdo con la política de precios de transferencia del grupo Netflix».

La matriz directa es Netflix International B.V., que controla el 100% de las acciones de la sociedad. En España, Netflix opera bajo tres sociedades: Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.U., Los Gatos Entretenimiento España, S.L.U. y Netflix Animación España, S.L.U., dedicadas a «ventas, marketing, distribución y servicios administrativos, de gestión o de apoyo».