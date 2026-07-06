ING se refuerza en banca privada con el 40% de Singular Bank

ING ha adquirido una participación de aproximadamente el 40% en Singular Bank a la firma de inversión Warburg Pincus en lo que define como una «inversión estratégica» en sus capacidades de banca privada y gestión patrimonial en el mercado español, según ha anunciado este lunes en un comunicado. Hasta ahora, Warburg Pincus, que poseía el 93% de las acciones, era el accionista mayoritario de Singular Bank, pero tras vender la totalidad de su participación ha salido del capital de la entidad.

De este modo, ING contará con una participación minoritaria del 40%, el equipo directivo y empleados de Singular del 15,5% (convirtiéndose de forma agrupada en el segundo accionista), ProA Capital, del 15%, Actinver, del 8%, y varios family offices del 21,5%. Estos son los pertenecientes a la familia de inversores india Bhavnani, a la familia Ruiz Lafita y a la familia Comenge, esta última con presencia en el consejo de administración de Coca-Cola.

El banco holandés ha señalado que esta inversión se enmarca en su estrategia Growing the difference, con la que buscan aumentar su impacto en los mercados en los que operan, ampliar su oferta de productos y segmentos de negocio, y reforzar su relevancia para grupos específicos de clientes.

ING destaca que Singular Bank es una de las principales entidades independientes de banca privada en España, con aproximadamente 19.000 millones de euros en activos de clientes bajo gestión, y ofrece una «amplia» gama de productos y servicios para clientes de alto patrimonio. Singular Bank seguirá estando dirigida por Javier Marín, quien, junto con el equipo directivo y los empleados, aumentarán su participación accionarial en la entidad hasta el 15,5%, pasando a ser el segundo accionista más importante.

Independiente

Tras la operación, Singular Bank continuará operando como una entidad independiente dentro del mercado español de banca privada, con una oferta de productos complementaria a la de ING, especialmente diseñada para clientes que requieren soluciones de inversión más sofisticadas, alternativas de financiación y otros servicios de valor añadido. Ambas entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de oportunidades comerciales ya identificadas, orientadas al crecimiento de la base de clientes y de los activos bajo gestión, al acceso a nuevas oportunidades de negocio y al intercambio de conocimiento estratégico. Tras el cierre de la operación, se espera que la participación de ING en Singular Bank se sitúe en un 40%, condicionada a una inversión adicional prevista por parte del equipo directivo de la entidad.

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Las partes han acordado mecanismos para revisar en el futuro la estructura accionarial, lo que podría permitir a ING incrementar su participación. Se prevé que la operación tenga un impacto mínimo en la posición de capital (CET1) de ING. El cierre de la transacción está previsto para el primer trimestre de 2027, sujeto a las correspondientes autorizaciones regulatorias habituales.