Galicia, a dos velocidades: los coches nuevos se disparan mientras los usados caen

El mercado del automóvil se mueve a dos velocidades en Galicia. Mientras las matriculaciones de coches nuevos crecieron más de un 20% en el primer semestre de 2026, la venta de vehículos de segunda mano perdió fuerza. Entre enero y junio se vendieron en la comunidad 69.222 turismos y furgonetas usadas, un 1% menos que en el mismo periodo de 2025, según los datos publicados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, Ancove.

La caída gallega contrasta con la evolución del conjunto de España, donde las ventas de vehículos de ocasión aumentaron un 1,9% en el primer semestre. También muestra una diferencia clara con el mercado de coches nuevos en Galicia, que avanzó con fuerza por el tirón de los modelos híbridos y eléctricos.

Pese a ese repunte de los coches nuevos, el mercado usado sigue siendo mucho mayor en volumen. En Galicia se matricularon 17.076 coches nuevos en la primera mitad del año, una cifra todavía muy alejada de los 69.222 vehículos de segunda mano vendidos en el mismo periodo.

Menos turismos usados, pero más furgonetas

Del total de operaciones registradas en Galicia durante el primer semestre, 58.748 correspondieron a turismos de segunda mano. Esta cifra supone una bajada interanual del 1,4%.

La evolución fue distinta en el caso de las furgonetas usadas. Entre enero y junio se vendieron 10.474 unidades, un 1,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato suaviza la caída general del mercado gallego de ocasión.

El mes de junio confirmó el enfriamiento del mercado. En Galicia se vendieron 10.913 vehículos de segunda mano, un 5,6% menos que en junio de 2025. Los turismos fueron los que más retrocedieron, con 9.237 transferencias y una caída del 7,1%.

En cambio, las furgonetas volvieron a crecer. En junio se vendieron 1.676 unidades, lo que representa un aumento del 4,2% respecto al mismo mes del año pasado.

Por provincias, A Coruña fue la que registró la mayor caída de ventas de vehículos usados durante el mes de junio.

Galicia se queda fuera del repunte nacional

La evolución de Galicia se aleja del comportamiento estatal. En el conjunto de España, las ventas de vehículos usados subieron un 6,3% en junio, rompiendo dos meses consecutivos de descensos.

En el primer semestre, el mercado nacional alcanzó 1.277.738 vehículos de segunda mano vendidos, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2025.

Por comunidades, en junio las ventas de turismos usados aumentaron en nueve autonomías y bajaron en ocho. Entre las regiones con descensos figuran Galicia, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

En el caso de las furgonetas, el patrón fue similar. Las ventas subieron en diez comunidades y cayeron en varias de las mismas autonomías que registraron bajadas en turismos.

El usado también empieza a mirar hacia coches más eficientes

Aunque los vehículos de combustión siguen dominando el mercado de ocasión, los datos reflejan una transición gradual hacia modelos más eficientes. Según Ancove, las compras de turismos eléctricos usados crecieron un 50% en junio en España, mientras que los híbridos enchufables de gasolina aumentaron un 55,4%.

Aun así, los coches de gasolina y diésel continúan concentrando la mayor parte de las operaciones. En junio representaron el 82,8% de las ventas de turismos usados, aunque su peso se redujo ligeramente respecto al conjunto del semestre, cuando alcanzaban el 83,7%.

Por edad del vehículo, las ventas crecieron en casi todos los tramos, salvo en los turismos de entre 2 y 3 años, que bajaron un 7,4%. Los mayores incrementos se dieron entre los modelos más recientes: los turismos de 1 a 2 años subieron un 25% y los de 3 a 5 años avanzaron un 17%.

Los coches más antiguos, de más de diez años, también crecieron, pero por debajo de la media, con un aumento del 4,6%.

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Ancove defendió además la necesidad de un plan nacional de renovación del parque automovilístico. Su presidente, Erik Iglesias, valoró el acuerdo alcanzado en el Congreso para instar al Gobierno a aprobar ayudas a la compra de vehículos nuevos sin excluir las motorizaciones de combustión. Según la asociación, una medida de este tipo ayudaría a animar el mercado de usados y a renovar un parque automovilístico que considera muy envejecido.

Fuente: El Correo Gallego