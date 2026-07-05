La plantilla de Denso Vigo levanta la huelga: logra mejorar la propuesta salarial y avances en los puestos de trabajo

La plantilla de Denso Sistemas Térmicos España ha decidido levantar la huelga. A última hora del sábado la dirección trasladó por escrito lo pactado en el preacuerdo para el nuevo convenio colectivo y el comité decidió cancelar los paros previstos para este domingo a la noche en la planta viguesa. El texto incluye una subida salarial del 3,3% el primer año, 2,5% el segundo y 2,2% el tercero, con una cláusula de vinculación salarial para las dos últimas anualidades y paga de permanencia a cobrar cada setiembre para los que llevan más de 5 años.

Tal y como avanzó FARO, la plantilla de la empresa de origen japonés asentada en el polígono de Valladares convocó la huelga ante la falta de avances en las negociaciones con la dirección. Desde ese momento ambas posturas se fueron acercando hasta que se llegó a un preacuerdo, validado en asamblea por los trabajadores por 228 votos a favor por 43 en contra, 3 en blanco y 1 nulo.

Además de las mejoras salariales, sindicatos y empresa pactaron incorporar también mejoras en los puestos de trabajo, como la instalación de ventiladores y alfombras antifatiga, la entrega de nuevo calzado de seguridad para todos, ropa de verano (pantalón y camiseta con tejidos finos y transpirables) y permitir el uso de un auricular. De igual forma, hay un aumento de licencias y permisos.

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Desde Denso también se reconoce una serie de enfermades y dolencias propias de la actividad y, de forma paralela, se negociará un nuevo protocolo de altas temperaturas y catástrofes climáticas.