La plantilla de BorgWarner desconvoca la huelga y la de Denso Vigo da el visto bueno al preacuerdo

Vuelve la calma a dos de los principales proveedores de automoción del área de Vigo. Al menos, de momento. Las plantillas en la comarca de las empresas BorgWarner y Denso han llegado a acuerdos con sus respectivas direcciones que permitirían levantar las huelgas que se habían comunicado o iniciado en las últimas semanas. Los primeros, tras llegar a un pacto de madrugada en el AGA. Los segundos, después de que los trabajadores validasen el preacuerdo, si bien todavía esperan al redactado final para levantar el paro indefinido que comenzaría este domingo.

Tal y como avanzó FARO, la plantilla de la empresa de origen japonés asentada en el polígono de Valladares votó a lo largo de la jornada del viernes el preacuerdo alcanzado con la dirección para el nuevo convenio colectivo. En tres turnos y en asamblea, se registraron 275 votos (son aproximadamente 330 trabajadores) con 228 a favor de la última propuesta recibida por 44 en contra, 3 en blanco y 1 nulo.

El comité (CIG, CC OO, CUT y USO) recordó que el resultado «no implica aún la desconvocatoria de la huelga», algo que solo se producirá si a lo largo de este sábado «la empresa plasma fielmente en un documento de preacuerdo lo manifestado por la plantilla, que fue lo que se votó en las asambleas». Todavía se desconocen los pormenores del futuro convenio colectivo.

Mediación

En el caso de BorgWarner la situación era distinta. Dirección y plantilla del proveedor con bases en Zamáns, O Porriño y Nigrán acudieron a una reunión en el AGA (Acuerdo gallego de solución extrajudicial de conflictos en el trabajo) en medio de un clima de crispación y tras el inicio de la huelga el 2 de julio. El comité acusaba a la dirección de llevar «10 meses incumpliendo sistemáticamente varios aspectos del convenio».

Ambas partes se reunieron el viernes en la mediación y no se llegó a un acuerdo hasta la madrugada. El texto contiene seis clausulas, que van desde el registro de la jornada hasta la propia desconvocatoria de la huelga, suponiendo el reinicio de las actividades en la planta en el turno que comenzó a las 6 de la mañana de este sábado.

Así, comité y parte empresarial acordaron puntos sobre la organización de las vacaciones o sobre la clasificación profesional. Sobre esto último, se reconocerá la categoría de 32 especialistas y respecto a las reclamaciones presentadas en marzo en relación con las categorías correspondientes a los 12 encargados «se aceptan las reclamaciones». Para la promoción del colectivo de técnicos (15 personas), las promociones «serán sometidas a un arbitraje de equidad».

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Por otro lado, se abrirá un período de consultas de tres días para tratar todos los aspectos relacionados con la apertura del llamado eMarc (eMobility Advanced Research Center), el centro de investigación de Porto do Molle. Y sobre el permiso retribuido, en relación con las solicitudes de jornadas que fueron denegadas, «la empresa acuerda que no se procederá al descuento retributivo de las jornadas afectadas, ni se ejercerá el poder disciplinario empresarial».